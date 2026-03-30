MBT presenta soluciones sostenibles de última generación en MCE 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies (MBT) causó una gran impresión en MCE 2026, presentando tres innovaciones clave: el sistema V9 VRF, la gama de bombas de calor R290 y las soluciones de refrigeración para centros de datos, destacando su liderazgo en refrigerantes ecológicos y tecnologías de eficiencia energética.

Sistema Midea V9 VRF

Midea lanzó su nuevo sistema V9 VRF, basado en dos tecnologías clave: la caja de control eléctrico ShieldBox II y el refrigerante R32.

La ShieldBox II cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión de calidad automotriz, que reduce el volumen en un 70% para alojar un intercambiador de calor más grande y aumentar la eficiencia de la unidad exterior. Su diseño de tres zonas integra protección con clasificación IP68, mientras que la refrigeración por cambio de fase mantiene una temperatura constante del refrigerante de 30°C, prolongando la vida útil de los componentes en entornos extremos. El V9 utiliza refrigerante R32 ecológico y ha superado la primera evaluación de seguridad de tres niveles de TÜV para sistemas VRF con refrigerante inflamable, obteniendo una certificación que confirma sus estándares de seguridad líderes a nivel internacional.

Exposición de la gama de bombas de calor R290

MBT presentó su gama de bombas de calor R290, con capacidades que van desde 4 kW hasta 70 kW para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

La bomba de calor comercial Mars Large R290 ATW, ganadora del premio MCE Excellence Award, ofrece una temperatura de salida del agua de hasta 85°C con refrigerante ecológico R290. Su inversor de CC completo y el respaldo de doble compresor garantizan un funcionamiento fiable. Con una superficie compacta de 0,72 m y una clasificación energética A+++, mantiene el 100% de su capacidad de calefacción a -10°C y el 65% a -20°C.

También se exhibieron las bombas de calor Arctic Series M4 y Mars R290 ATW, conformando una completa gama de productos R290 que impulsa la transición a la calefacción con refrigerantes naturales.

Soluciones de refrigeración para centros de datos

Para satisfacer las necesidades de refrigeración de los centros de datos, MBT presentó soluciones de refrigeración líquida mediante un diorama interactivo. El sistema integra unidades de distribución de refrigerante (CDU) de precisión, paneles de ventilación y enfriadoras centrífugas con cojinetes magnéticos para lograr un PUE anual tan bajo como 1,2. Entre los productos clave se incluyen la enfriadora centrífuga con cojinetes magnéticos y refrigeración por aire AirBoost Vera y la unidad de distribución de refrigerante (CDU). La enfriadora AirBoost Vera cuenta con conmutación de doble alimentación y THDi personalizable para un suministro eléctrico fiable, ofreciendo una eficiencia excepcional con agua de salida de hasta 36°C y una diferencia de temperatura de 20°C. La refrigeración natural indirecta estándar y la compatibilidad con refrigerantes ecológicos la convierten en una opción sostenible para los centros de datos modernos. La CDU está diseñada con múltiples redundancias, protección a prueba de fugas y componentes centrales 100% probados para una fiabilidad a largo plazo.

MBT ofrece soluciones integradas y completas que satisfacen las necesidades cambiantes de la transición ecológica de Europa. Con un enfoque constante en la innovación y la sostenibilidad, MBT se compromete a construir un futuro más inteligente y con bajas emisiones de carbono para la industria de la climatización.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945362/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg

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