MBZUAI presenta el primer programa de licenciatura en IA diseñado para capacitar a los futuros líderes

Este programa pionero está abierto tanto a estudiantes locales como internacionales y pretende atraer a las mentes más brillantes y ambiciosas, situando a MBZUAI a la vanguardia de la formación universitaria en IA

Abu Dhabi, 4 de marzo de 2025.- La Universidad Mohamed bin Zayed de Inteligencia Artificial (MBZUAI) está revolucionando el panorama educativo de la IA con el lanzamiento de su primer programa de licenciatura. A diferencia de los planes de estudios tradicionales de IA, este programa de licenciatura en Inteligencia Artificial combina conocimientos básicos de IA con liderazgo, espíritu empresarial, experiencia en el sector e impacto en el mundo real.



El programa de grado de MBZUAI es innovador y multidisciplinar, ya que dotará a los estudiantes de una sólida base en campos de la IA como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por ordenador y la robótica, y les proporcionará una formación transversal en negocios, finanzas, diseño industrial, análisis de mercado, gestión y comunicación. Los estudiantes se beneficiarán de un plan de estudios práctico y experimental para desarrollar una mentalidad emprendedora que les permita liderar las transformaciones de la IA. El objetivo es formar pensadores visionarios y personas polifacéticas capaces de resolver problemas que lideren la evolución de la IA a escala mundial.



Su Excelencia Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Presidente del Consejo de Administración del MBZUAI, declaró: "Este programa de pregrado desempeñará un papel transformador en el cumplimiento de la visión de nuestros líderes de garantizar que los EAU sigan liderando la investigación, aplicación y comercialización de la IA para impulsar la innovación, el crecimiento económico y el progreso social. Equipará a la próxima generación de talentos locales con profundos conocimientos técnicos y una comprensión del impacto más amplio de la IA. De este modo, reforzará la capacidad de la nación para fomentar una mano de obra cualificada capaz de impulsar avances en IA que beneficien no solo a nuestro país y a la región, sino al mundo entero".



Más allá de las competencias técnicas básicas en IA, MBZUAI se compromete a formar a la próxima generación de innovadores, desarrolladores, gestores y visionarios de la IA. Este programa integral les dota de la perspicacia de liderazgo, los fundamentos financieros y jurídicos, y las habilidades humanas esenciales como la gestión, la comunicación y el pensamiento crítico que son cruciales para impulsar el futuro del desarrollo y despliegue de la IA.



El nuevo programa de licenciatura de MBZUAI adopta un modelo educativo de copiloto, que integra la IA en todos los aspectos de la trayectoria educativa del estudiante. La IA asumirá un papel central en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, mejorando el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas y preparando a los estudiantes para sobresalir en un panorama de IA en rápida evolución.



El plan de estudios abarcará temas avanzados como el aprendizaje profundo, la IA generativa y la IA para la ciencia, junto con formación empresarial y emprendedora. Los estudiantes también explorarán áreas de vanguardia como la IA para la salud y la medicina, la IA para la vida sostenible y la visión 3D y la realidad mixta. Tendrán la oportunidad de trabajar con verdaderos líderes mundiales en todos los dominios de la IA y adquirir una experiencia práctica sin precedentes con los equipos que desarrollan modelos lingüísticos de gran tamaño de última generación, incluido JAIS, líder mundial de MBZUAI, el LLM árabe más avanzado del mundo, y K2, el único LLM reproducible por terceros que supera a los principales modelos del sector privado.



El Presidente de MBZUAI y Catedrático de la Universidad, Eric Xing, subrayó el enfoque previsor de la universidad: "Nuestro programa de licenciatura será el primero de su clase, ya que integra la formación en IA con el espíritu empresarial, el descubrimiento de problemas y las habilidades clave para el desarrollo de productos. Estamos reconfigurando lo que significa formarse en IA, produciendo no solo ingenieros, sino también emprendedores, diseñadores, personas influyentes, ejecutivos e innovadores visionarios preparados para impulsar la innovación en IA en todos los sectores y en todas las etapas".



La formación interdisciplinar y el aprendizaje práctico serán la piedra angular del programa. Los estudiantes abarcarán las humanidades, los negocios y un plan de estudios de artes liberales, ya que trabajan mucho más allá de los límites de la informática clásica y STEM. Además, participarán en prácticas en empresas, pasantías, tutorías y asociaciones con los principales actores de la industria y la investigación en IA.



El profesor Xing añadió: "Nuestros estudiantes no se limitarán a aprender teoría y programación. Se graduarán con una comprensión crítica de la sociedad y las personas, de los mercados y la economía, y con la experiencia práctica y la confianza necesarias para impulsar y liderar iniciativas de IA, ya sea dentro de empresas establecidas o a través de sus propias iniciativas empresariales. Nos centramos en preparar a nuestros graduados para el panorama rápidamente cambiante de la IA".



El programa de MBZUAI ofrece dos vertientes distintas: una Licenciatura en Ciencias en IA - Empresa, que se centra en la integración empresarial y el espíritu emprendedor, y una Licenciatura en Ciencias en IA - Ingeniería, que se centra en el desarrollo y despliegue de modelos de IA en toda la amplitud de la IA, y aplicaciones en el mundo real en diferentes sectores.



Los estudiantes se beneficiarán de un entorno que incluye recursos computacionales de IA de alta gama, aulas inteligentes, espacios dedicados a la incubación y un profesorado de renombre mundial con experiencia tanto en el mundo académico como en la industria.



"No nos limitamos a formar estudiantes, sino que estamos construyendo las futuras generaciones de trabajadores y la comunidad de la IA. Con este programa de grado, MBZUAI está estableciendo un nuevo estándar en la educación de IA, garantizando que nuestros graduados estén equipados para transformar las industrias e impulsar el progreso global", concluyó el profesor Xing.



Más información: www.mbzuai.ac.ae.







