MCatalysis, Inc. consigue financiación de HLEV para comercializar la tecnología de catálisis por microondas

-MCatalysis, Inc. consigue financiación inicial de HLEV para comercializar la innovadora tecnología de catálisis por microondas de la Universidad de Oxford

DALLAS, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MCatalysis, Inc., empresa pionera en deep tech, preparada para revolucionar el sector de los combustibles y productos químicos sostenibles, anunció hoy el cierre exitoso de su ronda de financiación inicial, liderada por HL Energy Ventures (HLEV). La inversión acelerará el desarrollo y la ampliación de su innovadora tecnología de catálisis por microondas, para la cual MCatalysis ha obtenido un acuerdo de licencia exclusivo a nivel mundial con Oxford University Innovation (OUI), la división de transferencia de tecnología de la Universidad de Oxford.

MCatalysis tiene la misión de producir combustibles y productos químicos sintéticos limpios y de bajo coste mediante la reutilización de recursos de carbono residual, como residuos agrícolas, residuos plásticos y flujos de gases residuales. Esta tecnología, fruto de una investigación de primer nivel de la Universidad de Oxford, utiliza procesos industriales de microondas de alta eficiencia combinados con catalizadores únicos. Este novedoso enfoque promete mejorar significativamente los tiempos de procesamiento y la selectividad de los productos, lo que resulta en una producción más rentable y energéticamente eficiente para una amplia gama de combustibles y productos químicos sostenibles.

"Esta financiación inicial de HLEV y el acuerdo de licencia exclusiva con OUI marcan un momento crucial para MCatalysis", declaró Michael Irwin, consejero delegado de MCatalysis, Inc. "Ahora estamos posicionados para avanzar rápidamente en nuestra visión de una economía circular, donde el carbono residual se reutiliza o se transforma en nuevos productos valiosos, democratizando la cadena de suministro petroquímica. La inversión de HLEV proporciona no solo el capital necesario, sino también una valiosa experiencia para escalar proyectos de tecnología avanzada".

"MCatalysis representa lo mejor que HLEV busca en una inversión: cofundadores creativos y brillantes con una tecnología revolucionaria que tiene el potencial de un éxito comercial sustancial y un profundo impacto positivo en nuestro planeta", declaró Victor Liu, consejero delegado de HLEV.

El acuerdo de licencia exclusivo con OUI otorga a MCatalysis los derechos globales sobre la propiedad intelectual fundamental en catálisis por microondas, desarrollada en la Universidad de Oxford. OUI cuenta con más de 30 años de experiencia comercializando el conocimiento y la investigación innovadores de la Universidad.

"En OUI, nuestra misión es generar un impacto positivo (para la economía, las personas y el planeta) mediante la cesión de licencias del conocimiento y la investigación de vanguardia de Oxford a socios ambiciosos y capaces", declaró un portavoz de OUI. "El acuerdo exclusivo con MCatalysis ejemplifica cómo las empresas existentes pueden convertirse en potentes motores de innovación al colaborar con Oxford IP. Nos enorgullece apoyar la trayectoria de esta tecnología pionera desde el laboratorio hasta el mercado, donde puede contribuir significativamente a un futuro más sostenible."

Acerca de MCatalysis, Inc.

MCatalysis, Inc. es una empresa de tecnología avanzada con sede en Dallas, fundada en 2025. Desarrolla novedosos procesos y catalizadores de microondas industriales de alta eficiencia para producir combustibles sintéticos y productos químicos limpios y económicos a partir de residuos de carbono. Mediante la comercialización de estas tecnologías innovadoras, MCatalysis busca acelerar la transición hacia una economía circular sostenible. https://www.mcatalysis.com/

Acerca de HL Energy Ventures

HLEV es una firma de capital de riesgo en fase inicial que invierte en fundadores con una misión clara que construyen empresas inspiradoras y valiosas. Con un enfoque en tecnología avanzada y soluciones de impacto, HLEV colabora con emprendedores desde su inicio hasta su salida, brindándoles no solo capital, sino también apoyo práctico para afrontar los desafíos de escalar un negocio. https://www.hlenergyventures.com/

Acerca de Oxford University Innovation

OUI es la oficina de comercialización de investigación de la Universidad de Oxford, reconocida mundialmente por su capacidad para impulsar el desarrollo académico mediante licencias, impulsar soluciones innovadoras mediante servicios de consultoría y apoyar la creación de empresas derivadas, emergentes y emprendimientos sociales. OUI se dedica a mostrar estas tecnologías transformadoras a nivel global, conectando el mundo académico con el comercial, forjando así un futuro donde el conocimiento, la innovación y la colaboración impulsen soluciones a los desafíos globales. https://innovation.ox.ac.uk/

Contacto para medios: Michael Irwin, media@mcatalysis.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766878/MCatalysis_Logo.jpg

