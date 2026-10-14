MCC Banking apuesta por pagos más flexibles y seguros ante los nuevos hábitos financieros

MCC Banking apuesta por pagos más flexibles - MCC Banking

(Información remitida por la empresa firmante)

MCC Banking incorpora tarjetas y herramientas digitales para facilitar la gestión cotidiana del dinero y el seguimiento de operaciones

Madrid, 14 de octubre de 2026.- Los nuevos hábitos financieros están modificando la relación entre clientes y medios de pago, y MCC Banking incorpora esta evolución a su oferta mediante tarjetas de crédito con opciones de pago flexibles y características de seguridad. La expansión de las compras en línea, el uso de aplicaciones móviles y la demanda de operaciones más ágiles están transformando el papel de las tarjetas y otros instrumentos digitales.



La entidad complementa esta oferta con cuentas corrientes, inversiones, préstamos, gestión patrimonial y seguros, además de herramientas para consultar pagos próximos y reunir información financiera en un mismo panel.



MCC Banking ante el avance de los pagos digitales

Los cambios en los hábitos de pago siguen reflejándose en las estadísticas más recientes del Banco Central Europeo (BCE). Durante el segundo semestre de 2025, la eurozona registró 83.500 millones de pagos distintos del efectivo, un 6,9 % más que en el mismo periodo del año anterior. Las tarjetas concentraron el 57 % del total de estas operaciones, consolidándose como el medio más utilizado dentro de los pagos no monetarios.



El crecimiento también fue visible en las operaciones con tarjeta. Entre julio y diciembre de 2025 se contabilizaron 47.800 millones de pagos con tarjeta, un 7,9 % más interanual. Los pagos contactless alcanzaron los 32.900 millones de operaciones, con un aumento del 11,9 %, y representaron el 85 % de los pagos presenciales con tarjeta.



"La evolución de los pagos exige combinar comodidad, seguridad y capacidad de adaptación. Para las entidades financieras, el reto está en acompañar nuevos hábitos sin perder de vista la confianza y la claridad que necesitan los usuarios", señala Peter Van Louse, vicepresidente de MCC Banking.



Más opciones de pago en una experiencia digital

La transformación de los pagos no implica sustituir un método por otro, sino ampliar las opciones disponibles para distintos perfiles y situaciones. Tarjetas, transferencias, efectivo y aplicaciones móviles conviven en un ecosistema en el que la comodidad y la seguridad condicionan la elección del consumidor.



En la oferta de MCC Banking, las tarjetas se integran junto a otros servicios financieros y herramientas digitales. La web de la entidad señala que sus soluciones tecnológicas ofrecen experiencias digitales fluidas, transacciones seguras y servicios personalizados accesibles en cualquier momento y lugar.



La gestión cotidiana del dinero también forma parte de esta propuesta. MCC Banking dispone de opciones de seguimiento integrado para consultar pagos próximos y de un panel privado que reúne análisis de las finanzas en un mismo lugar.



La convivencia entre medios tradicionales y digitales exige experiencias sencillas, seguras y comprensibles, especialmente a medida que crece el peso de las operaciones en línea. La transformación de los pagos forma parte así de una evolución más amplia de los servicios financieros, marcada por una mayor diversidad de canales y nuevas expectativas de los usuarios.

Contacto

Nombre contacto: MCC Banking Press

Descripción contacto: MCC Banking

Teléfono de contacto: 644012481



