MCC Banking apuesta por la sostenibilidad con su nueva política de banca verde

Madrid, 17 de noviembre de 2025.-

La entidad de MCC Banking incorpora criterios ambientales y sociales en sus productos financieros y procesos internos

En línea con las prioridades globales de transición ecológica, MCC Banking ha presentado una nueva política institucional de banca verde que redefine su enfoque operativo y comercial. El plan integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en toda su oferta financiera, desde créditos hasta inversiones corporativas.



La iniciativa responde a las recomendaciones del Informe de Finanzas Sostenibles 2024 de la ONU, que insta a las entidades bancarias a alinear sus decisiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. MCC Banking ha decidido dar el paso incorporando estándares internacionales en la evaluación de riesgos, priorizando proyectos con impacto positivo en el medio ambiente y la comunidad.



"La sostenibilidad no es una tendencia, es una responsabilidad. Esta nueva política nos permite operar de forma más coherente con los desafíos actuales del planeta", afirma Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.



La nueva línea estratégica afecta tanto a la gestión interna como a los productos dirigidos a clientes particulares y empresas. En concreto, se han rediseñado los criterios de evaluación crediticia para favorecer iniciativas de energías limpias, economía circular, eficiencia energética y transporte sostenible. También se están implementando procesos más sostenibles en oficinas, como reducción de papel, eficiencia hídrica y compensación de emisiones.



Entre las primeras medidas:



• Creación de un comité de sostenibilidad corporativa.



• Emisión de informes de impacto anuales.



• Desarrollo de productos financieros etiquetados como "verdes" bajo estándares internacionales.



Estas acciones no solo buscan generar impacto ambiental positivo, sino también incrementar la confianza de los inversores institucionales, cada vez más exigentes en cuanto al desempeño social y ecológico de las entidades bancarias.



Durante el segundo semestre del año, se pondrán en marcha campañas de sensibilización y formación para clientes, con el fin de fomentar el uso de servicios sostenibles y mejorar la educación financiera relacionada con el impacto climático.



Compromiso MCC Banking

Desde su fundación, MCC Banking ha impulsado la innovación en el sector financiero. Hoy, esa visión se amplía con una política de sostenibilidad que transforma su ADN empresarial. Con esta apuesta por la banca verde, la entidad reafirma su papel como agente activo del cambio hacia un modelo económico más justo, responsable y resiliente.







