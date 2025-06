MCC Banking impulsa el emprendimiento con su nuevo programa de microcréditos digitales para startups

(Información remitida por la empresa firmante)

Ámsterdam, 20 DE JUNIO DE 2025. - MCC Banking presenta su programa de microcréditos digitales para startups, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a financiamiento a emprendedores que buscan hacer realidad sus ideas en un entorno competitivo

La financiación es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los emprendedores en etapas tempranas. Para dar respuesta a esta necesidad, MCC Banking ha desarrollado un programa de microcréditos 100% digital que combina agilidad, flexibilidad y análisis de riesgo inteligente, ofreciendo capital semilla a proyectos innovadores en distintas partes del mundo.



Según el informe The Global Startup Ecosystem Report de Startup Genome, más del 60% de las startups fracasan por falta de liquidez en sus primeros dos años. Conscientes de esta realidad, MCC Banking apuesta por una herramienta que elimina la burocracia y acerca los recursos financieros a quienes más lo necesitan.



"Queremos ser el primer aliado de los emprendedores. Nuestro programa de microcréditos digitales permite acceder a financiamiento de manera rápida y segura, sin trabas, para que las ideas no mueran antes de nacer", explica Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.



Los beneficios clave del programa incluyen:



• Evaluación digital en menos de 48 horas.



• Montos personalizados según la etapa y proyección del negocio.



• Tasas competitivas y plazos flexibles.



• Acompañamiento financiero a través de asesores virtuales.



Además, el programa integra herramientas de seguimiento del uso de los fondos y ofrece recomendaciones automatizadas para mejorar la gestión del capital recibido. Este enfoque permite que los emprendedores no solo accedan al crédito, sino que aprendan a optimizarlo desde el inicio.



"Nuestro compromiso no es solo prestar dinero, sino ayudar a construir negocios sostenibles y escalables. Cada microcrédito otorgado es una inversión en talento, innovación y futuro económico", añade Peter Van Louse.



El proceso de solicitud se realiza íntegramente desde la plataforma digital de MCC Banking, sin necesidad de garantías tradicionales. Gracias al uso de big data e inteligencia artificial, la entidad evalúa la viabilidad del proyecto y el perfil del solicitante en tiempo récord, promoviendo la inclusión financiera en el ecosistema emprendedor.



Durante la fase piloto en Argentina, México y Portugal, más de 1.200 startups accedieron a microcréditos, con un índice de repago del 92%. Estos resultados avalan la escalabilidad del programa, que se expandirá a otros mercados de Europa, Latinoamérica y África en los próximos meses.



