MCC Banking impulsa un modelo bancario inclusivo con impacto social

MCC Banking impulsa un modelo bancario inclusivo - MCC Banking

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026. - MCC Banking pone en marcha una estrategia internacional orientada a ampliar el acceso a servicios financieros básicos en comunidades históricamente excluidas del sistema formal

La estrategia de inclusión financiera de MCC Banking busca ampliar el acceso a productos y servicios bancarios esenciales entre personas y comunidades que todavía permanecen al margen del sistema financiero formal.



La iniciativa plantea un modelo que combina tecnología, formación y presencia territorial con el objetivo de reducir algunas de las barreras que dificultan la bancarización.



El desafío continúa teniendo una dimensión global. De acuerdo con el Global Findex 2025 del Banco Mundial, alrededor de 1.300 millones de adultos en el mundo siguen sin disponer de una cuenta financiera, pese al avance registrado durante los últimos años en el acceso a estos servicios.



La expansión de la tecnología móvil y de las soluciones digitales abre nuevas posibilidades para acercar herramientas financieras a poblaciones que tradicionalmente han tenido mayores dificultades de acceso.



Un programa de inclusión financiera basado en cuatro líneas de actuación

La estrategia se estructura en cuatro ámbitos complementarios. El primero es la capacitación comunitaria en finanzas personales, mediante sesiones presenciales y digitales destinadas a facilitar conocimientos sobre ahorro, planificación y gestión económica cotidiana.



El segundo eje se centra en una tecnología más accesible, con aplicaciones simplificadas, navegación intuitiva y soporte multilingüe. A ello se suman soluciones de crédito con condiciones adaptadas a pequeños emprendimientos y modelos que buscan reducir la dependencia de garantías tradicionales.



La cuarta línea de trabajo apuesta por reforzar la atención en zonas remotas mediante alianzas locales, oficinas móviles y puntos de atención comunitaria. Con este planteamiento, MCC Banking pretende acercar servicios financieros a lugares donde la infraestructura bancaria convencional continúa siendo limitada.



"Estamos convencidos de que el acceso a servicios financieros puede transformar vidas. Queremos empoderar a millones de personas para que construyan un futuro mejor para ellos y sus familias", afirma Peter Van Louse, vicepresidente de MCC Banking.



Según la información facilitada por la entidad, MCC Banking ha desarrollado distintas iniciativas de inclusión financiera en mercados de Latinoamérica, África y el sudeste asiático, con actuaciones orientadas a facilitar el acceso al crédito y a servicios financieros digitales, así como a reforzar la formación y las capacidades en gestión financiera de sus usuarios.



MCC Banking integra el impacto social en su estrategia financiera

El programa se enmarca en una tendencia creciente del sector financiero: combinar la digitalización con mecanismos que amplíen el acceso a servicios bancarios entre colectivos con menor presencia en el sistema tradicional.



La entidad prevé continuar desarrollando estas líneas de actuación mediante soluciones digitales y colaboraciones locales, con especial atención a territorios donde las barreras geográficas, tecnológicas o económicas todavía limitan el acceso a servicios financieros básicos.







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Pie de foto: MCC Banking impulsa un modelo bancario inclusivo

Autor: MCC Banking