MCC Banking refuerza su atención al cliente con centro 24/7

Nuevo centro de atención digital de MCC Banking para clientes de cualquier huso horario, disponible las 24 horas

MCC Banking ha puesto en marcha un nuevo centro de atención digital con disponibilidad ininterrumpida. La medida permite a usuarios de distintas regiones del mundo recibir asistencia personalizada sin depender de horarios comerciales tradicionales, superando así una de las barreras más comunes en los servicios bancarios tradicionales.



El centro funciona con personal especializado y sistemas de automatización inteligente, capaces de identificar, priorizar y resolver solicitudes de forma ágil. Esta combinación de atención humana y tecnología avanzada permite que cada interacción sea resuelta de forma efectiva, sin importar su complejidad.



Según el Digital Banking Customer Experience Report 2023 de Accenture, más del 75 % de los clientes espera resolver sus dudas bancarias en tiempo real. En línea con esta demanda, MCC Banking ofrece un servicio multicanal —chat, video, redes sociales y correo electrónico— que unifica asistencia técnica, consultas operativas y orientación sobre productos financieros en una sola plataforma integrada.



Durante su fase inicial, la entidad reportó una reducción notable en los tiempos de espera y una mejora sostenida en los índices de satisfacción de los usuarios. Las respuestas más rápidas se tradujeron en mayor confianza y fidelización, claves para mantener relaciones bancarias sostenibles en un entorno cada vez más digitalizado.



"La atención constante ya no es un valor añadido, es una necesidad. Esta iniciativa representa un avance tangible en nuestra misión de acompañar al cliente en todo momento", explica Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.



El nuevo centro también se destaca por su capacidad de adaptación a distintas zonas horarias y contextos culturales, gracias a un equipo multilingüe y a una infraestructura digital escalable. Esta flexibilidad refuerza el posicionamiento de MCC Banking como una entidad comprometida con la cercanía, incluso a distancia.



La atención 24/7 se convierte así en una pieza clave dentro del proceso de transformación digital que la entidad financiera viene desarrollando en todos sus mercados operativos. Es una apuesta por una banca más accesible, personalizada y coherente con los ritmos de vida actuales.



Identidad MCC Banking

Con presencia global y vocación tecnológica, MCC Banking apuesta por una banca que combina cercanía, automatización y disponibilidad permanente. Su estrategia de atención continua consolida un modelo centrado en las personas, donde cada contacto cuenta como parte del compromiso con una nueva forma de hacer banca.

