El MCCE lanza la 3ª edición de Talent4Cyber, el Attack & Defense Hackathon para talento universitario - TALENT4CYBER DEL MCCE

(Información remitida por la empresa firmante)

El Mando Conjunto del Ciberespacio lanza la tercera edición de Talent4Cyber, el Attack & Defense Hackathon que busca impulsar el talento universitario.

Los ganadores participarán en Locked Shields 2027, el mayor reto de ciberdefensa del mundo acreditado por la OTAN.

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Un año más regresa Talent4Cyber, el Attack & Defense Hackathon universitario que celebra su tercera edición y se consolida como uno de los principales encuentros para universitarios en materia de ciberseguridad y defensa.

Esta iniciativa, organizada por el Ministerio de Defensa a través del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en colaboración con la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Cartagena y Trustlab, cada año cuenta con más acogida entre los jóvenes. Talent4Cyber reunirá de manera virtual a estudiantes de toda España durante dos intensas jornadas en un escenario que simula situaciones de una guerra digital real.

Los participantes se enfrentarán a desafíos técnicos inspirados en escenarios reales de ciberdefensa que no solo pondrán a prueba los conocimientos técnicos, sino también la capacidad de reacción bajo presión y trabajo en equipo de los estudiantes.

El equipo ganador será galardonado durante las VIII Jornadas de Ciberdefensa MCCE, celebradas en Madrid del 24 al 27 de noviembre y donde se realizará una ceremonia de entrega de premios.

Los vencedores participarán también en el prestigioso evento Locked Shields 2027 como parte del equipo del MCCE, un encuentro organizado por Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), acreditado por la OTAN. En Locked Shields participan equipos de distintos países con la misión de proteger infraestructuras y redes críticas frente a ataques cibernéticos simulados. El ejercicio combina respuesta técnica, toma de decisiones, cooperación internacional y gestión de crisis, reproduciendo un escenario de conflicto cibernético de alta intensidad y máxima exigencia.

Dos días: infiltración y dominio marítimo

Durante la primera jornada los equipos se enfrentarán a pruebas en ámbitos como criptografía, análisis forense, redes e ingeniería inversa. En este reto los participantes deberán descifrar comunicaciones interceptadas, analizar las evidencias recuperadas y detectar vulnerabilidades en entornos realistas con el objetivo de superar la primera criba técnica. Para ello requerirán hacer uso de su talento con método, calma y precisión para convertir cada pista encontrada en una decisión final.

El segundo día estará dedicado al reto Dominio del Estrecho, con pruebas que suben la intensidad y el nivel técnico del hackathon. La prueba está orientada a que los finalistas defiendan una infraestructura marítima crítica (tráfico de buques (AIS), faros, cables submarinos y sistemas portuarios) todo ello a través de una simulación real de la operación. Es en esta parte donde entrará en juego el sello del ejercicio, ya que además de atacar y defender, los equipos deben decidir y justificar como un mando militar (reglas de enfrentamiento, cadena de custodia y comunicación de crisis) bajo presión. Para esta jornada los participantes necesitarán mucha coordinación, lectura del entorno y toma de decisiones eficaces.

Una iniciativa que impulsa el talento universitario

Talent4Cyber no son solo retos de ciberseguridad, sino una oportunidad para que los participantes estudiantes se acerquen al mundo profesional de la ciberseguridad y defensa. Este hackathon se desarrolla en un entorno colaborativo donde cuentan con la oportunidad de conocer a expertos de primer nivel del sector, docentes y representantes institucionales.

La segunda edición, celebrada en 2025, contó con una gran acogida y reunió a cerca de 500 estudiantes procedentes de 42 universidades españolas. Para esta nueva edición, se espera superar esta cifra de participación y consolidar el hackathon como una cita anual de referencia en el ámbito universitario. Talent4Cyber2026 llega con nuevos retos, nuevos desafíos y una nueva oportunidad para que los participantes demuestren sus habilidades.

La ciberseguridad en constante evolución y crecimiento

El sector de la ciberseguridad continúa consolidándose como uno de los motores de la economía española. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el “Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España”, elaborado junto a la Confederación Española de Empresas de Tecnología, Comunicaciones y Electrónica (Conetic), el sector de la ciberseguridad en España ya genera cerca de 165.000 empleos y se prevé que supere los 282.000 en 2029, un hecho impulsado por la demanda de la protección digital y la creciente complejidad del entorno tecnológico.

Iniciativas como Talent4Cyber buscan impulsar vocaciones, despertar el interés de los universitarios y poner en valor la importancia de proteger los entornos digitales en un mundo cada vez más conectado.

SobreTalent4Cyber

Iniciativa del Ministerio de Defensa de España, a través del Mando Conjunto del Ciberespacio.

Fechas de celebración: 14 y 15 de octubre de 2026.

Inscripciones: desde el 14 de septiembre en /talent4cyber.es/

Participantes: abierto a todos los estudiantes universitarios de España, en equipos de 4 miembros de la misma universidad.

Galardones: los equipos ganadores serán galardonados en las VIII Jornadas de Ciberdefensa MCCE, celebradas en Madrid del 24 al 27 de noviembre. Además, participarán en el prestigioso evento Locked Shields 2027, organizado por Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE), acreditado por la OTAN.

DATOS PÚBLICOS: (Información remitida por la empresa firmante)

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