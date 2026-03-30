MCE 2026: Midea presenta su ecosistema de servicios profesionales para "Visión Verde, Futuro Azul"

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Visión Verde, Futuro Azul", Midea aprovechó la oportunidad para presentar sus últimas soluciones sostenibles de calefacción y refrigeración, así como para estrenar una evolución transformadora de su ecosistema de servicios profesionales. Más allá de la excelencia de sus productos, Midea está elevando su oferta de servicios con el Sistema de Servicio Profesional Midea HVAC, un marco integral diseñado para dar soporte a todo el ciclo de vida de sus productos.

Para dar mayor relevancia a la iniciativa, contó con la presencia de destacados líderes, entre ellos Alex Zhu (Director General de Aire Acondicionado Residencial de Midea), Dennis Lee (Director General de Tecnologías para Edificios de Midea), Meteor Liu (Director General de Electrodomésticos de Cocina y Calentadores de Agua de Midea) y Alberto Di Luzio (Director General de Midea Italia). Un área del stand se dedicó a demostrar los tres pilares del ecosistema de servicios:

Midea Club : Un programa global de incentivos para instalaciones ya activo en 21 países con más de 210.000 miembros registrados. Se han completado más de 400 millones de instalaciones. Los contratistas participan de este logro al optar a recompensas. La plataforma ofrece beneficios adicionales como formación gratuita, herramientas con inteligencia artificial y, lo que es más importante, nuevas oportunidades de negocio gracias a un seguimiento inteligente.

: Un programa global de incentivos para instalaciones ya activo en 21 países con más de 210.000 miembros registrados. Se han completado más de 400 millones de instalaciones. Los contratistas participan de este logro al optar a recompensas. La plataforma ofrece beneficios adicionales como formación gratuita, herramientas con inteligencia artificial y, lo que es más importante, nuevas oportunidades de negocio gracias a un seguimiento inteligente. Midea Solutions Hub : Midea colabora con socios locales en la creación de tiendas que funcionan como espacios compartidos profesionales para la exhibición y personalización de productos, y que también sirven como puntos de recogida para que los instaladores optimicen sus operaciones diarias.

: Midea colabora con socios locales en la creación de tiendas que funcionan como espacios compartidos profesionales para la exhibición y personalización de productos, y que también sirven como puntos de recogida para que los instaladores optimicen sus operaciones diarias. Blue Service & Midea Academy: La columna vertebral del soporte técnico de Midea. Solo en Italia, Midea opera más de 170 centros de asistencia, incluyendo ocho centros especializados Blue Service que funcionan como microcentros logísticos para repuestos originales. Esta red garantiza un servicio rápido y de alta calidad, además de ofrecer formación técnica, fortalecer la presencia local de la marca y generar confianza.

Un ejemplo perfecto de este enfoque de colaboración fue el panel de debate organizado junto con la asociación italiana de climatización Assoclima sobre el papel de los instaladores en la transición energética. El diálogo se centró en la transición global de un modelo centrado en el producto a un enfoque integrado de producto + servicio, abordando temas clave como la estandarización de la instalación y la mejora de la experiencia de los técnicos instaladores profesionales para generar mayor confianza con los clientes.

Como complemento a su oferta de servicios, Midea presentó una potente gama de productos estrella y casos de éxito regionales:

Residential Air Conditioning (RAC): Midea destacó con orgullo el reciente éxito de su lanzamiento de aires acondicionados split R290 en Malta, un excelente modelo para el éxito en el resto de Europa. También se presentó la bomba de calor interior H-Pack, que obtuvo el premio MCE Excellence Award por su diseño fácil de instalar. La popular gama PortaSplit, reconocida por TIME como uno de los "Mejores inventos de 2025", presentó un nuevo producto, el PortaSplit Cool. Solstice también atrajo mucha atención con su ahorro de energía mediante IA, que reduce el consumo en más del 30 %. Completando el panorama se presentó MHELIOS, la solución de gestión y almacenamiento de energía, optimizada para precios dinámicos de energía.

Midea destacó con orgullo el reciente éxito de su lanzamiento de aires acondicionados split R290 en Malta, un excelente modelo para el éxito en el resto de Europa. También se presentó la bomba de calor interior H-Pack, que obtuvo el premio MCE Excellence Award por su diseño fácil de instalar. La popular gama PortaSplit, reconocida por TIME como uno de los "Mejores inventos de 2025", presentó un nuevo producto, el PortaSplit Cool. Solstice también atrajo mucha atención con su ahorro de energía mediante IA, que reduce el consumo en más del 30 %. Completando el panorama se presentó MHELIOS, la solución de gestión y almacenamiento de energía, optimizada para precios dinámicos de energía. Midea Building Technologies (MBT) : El nuevo sistema V9 VRF, equipado con refrigerante R32 y control electrónico de segunda generación, fue uno de los elementos centrales de la zona de exhibición de soluciones comerciales. MBT presentó una gama completa de bombas de calor R290 y sistemas de refrigeración para centros de datos con índices de eficiencia energética (PUE) tan bajos como 1,2.

: El nuevo sistema V9 VRF, equipado con refrigerante R32 y control electrónico de segunda generación, fue uno de los elementos centrales de la zona de exhibición de soluciones comerciales. MBT presentó una gama completa de bombas de calor R290 y sistemas de refrigeración para centros de datos con índices de eficiencia energética (PUE) tan bajos como 1,2. Kitchen & Water Heater Appliances (KWHA): En respuesta a los objetivos de transición energética de Europa, Midea presentó calentadores de agua con bomba de calor con clasificación energética A++, calentadores de agua a gas de bajas emisiones de NOx y modelos con integración solar que permiten una sincronización perfecta con sistemas fotovoltaicos residenciales. Estas soluciones priorizan la durabilidad (por ejemplo, en condiciones de agua dura) y están diseñadas para espacios domésticos pequeños.

La innovación, las tecnologías de vanguardia y la evolución del programa de servicio y socios de Midea están transformando el sector de la climatización.

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