MCI Spain celebra 20 años y abre una nueva era en marketing experiencial

Con más de 40,000 proyectos y una visión renovada, MCI Spain redefine el marketing experiencial en su 20º aniversario.

Barcelona, 19 de noviembre de 2025. - En un hito que marca la maestría y la evolución, MCI Spain, la oficina española de MCI Group, una fuerza líder a nivel mundial en marketing experiencial, eventos y congresos, se prepara para un momento de introspección y renacimiento. La compañía celebra su 20º aniversario en un mercado que ha visto transformar y moldear con su visión única. Esta efeméride no es solo un festejo, sino una declaración de intenciones: un rotundo adiós a lo convencional para abrazar una nueva era.

A lo largo de estos 20 años, la compañía ha forjado su legado sobre cifras que hablan por sí solas. La trayectoria de MCI Spain se mide por más de 40000 proyectos operados, dando la bienvenida a más de 1100000 asistentes en eventos que se han convertido en experiencias memorables. Un éxito que ha sido posible gracias a un equipo diverso, compuesto por talentos de 17 nacionalidades en sus oficinas de Madrid y Barcelona. Estos logros consolidan a la empresa como un contribuyente clave al éxito global de MCI Group, que en 2024 gestionó más de 5.100 proyectos para 1.200 clientes a nivel mundial y recibió 42 premios del sector.

Lo que comenzó en 2005 como una apuesta por transformar el mercado español de eventos, hoy se consolida como el legado de una visión que reúne excelencia, creatividad y compromiso social.

Un compromiso ESG que trasciende el negocio

Celebrar 20 años es también celebrar la integración plena de la sostenibilidad y la responsabilidad social en el ADN de MCI Spain. La agencia obtuvo en 2024 la medalla de plata de EcoVadis, posicionándose entre el 15% las empresas más sostenibles del mundo, y sus oficinas en España y Portugal cuentan con la certificación ISO 20121, que valida su apuesta por la gestión sostenible de eventos.

Pero la sostenibilidad no se reduce a certificaciones: a lo largo de estas dos décadas, MCI Spain ha puesto en marcha numerosas iniciativas sociales y solidarias que reflejan el compromiso humano y colectivo del equipo. Desde campañas de donación de sangre, la entrega de regalos a niños de familias vulnerables, hasta donar las flores de los eventos a residencias de ancianos, estas acciones son la huella tangible de un propósito que va más allá del negocio.

Liderazgo y talento para la nueva era

Preparándose para afrontar los próximos años, MCI Spain refuerza su estructura directiva. Sandrine Castres asume el rol de directora general de MCI en el sur de Europa, extendiendo su gestión a España, Portugal e Italia. "Es un privilegio asumir este nuevo reto en un momento de crecimiento tan significativo para MCI", afirma Castres. "Nuestro compromiso sigue siendo el de ofrecer soluciones estratégicas e innovadoras a nuestros clientes, asegurando que cada mercado cuente con los recursos necesarios para seguir creciendo y liderando el sector de los eventos y el marketing experiencial".

A este nombramiento se suma el de Rudolf Rannegger, quien asume el cargo de managing director de Ovation Global DMC, una responsabilidad que compaginará con su actual posición como director general adjunto de MCI Spain & Portugal.

La estructura directiva se fortalece, además, con varias promociones internas clave. Giulia Bertone, directora de operaciones, y Jorge Pérez, director de cuentas, pasan a formar parte del equipo de Senior Management. Asimismo, se anuncian los nombramientos de Sofía Cuervo como nueva directora creativa, Mireia Alonso como directora de producción y Cristina Ramírez como directora de proyectos. Finalmente, Elena Rubido asume la dirección de ventas (sales director) de la división Ovation Spain & Portugal DMC.

El "Arte de Hacer Eventos" en el 20º Aniversario: Creatividad, precisión y el factor humano

MCI Spain reafirma su propuesta de valor única, "El Arte de Hacer Eventos", que equilibra la "precisión suiza" con la "creatividad española". La celebración del 20º aniversario es un reflejo de este ADN, a través de una campaña que demuestra el expertise, la profesionalidad y la capacidad de la compañía. La compañía ya está realizando micro-eventos, con grupos reducidos de clientes invitados de a poco, con el fin de ofrecer experiencias únicas y trascendentes que van más allá de lo habitual.

La campaña del aniversario destaca la maestría de MCI Spain, que integra la inteligencia artificial para optimizar procesos sin dejar de lado el toque humano y creativo.

La celebración oficial tendrá lugar en Barcelona, el jueves 20 de noviembre, en una noche que promete reflejar el espíritu de la agencia, destacada no solo por su creatividad sino también por su profundo compromiso con la sostenibilidad.

20 años de inspiración, con la vista en el futuro

MCI Spain agradece a clientes, colaboradores y equipo por haber hecho posible alcanzar este hito. Más que un balance, este aniversario representa el compromiso renovado de seguir creando experiencias memorables que fortalezcan marcas y comunidades, avanzando con responsabilidad ambiental, social y ética.

Los próximos veinte años serán testigos de una reinvención continua, guiada por el propósito de generar impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, con tecnología al servicio del talento humano y la sostenibilidad.

Acerca de MCI

MCI es una agencia global de eventos, marketing experiencial que, con más de 35 años de trayectoria mundial y 20 en España, diseña experiencias memorables que fortalecen marcas y construyen comunidades. A través de soluciones estratégicas para la activación de audiencias mediante eventos presenciales, híbridos y digitales, su compromiso con la sostenibilidad está avalado por la medalla de plata global de EcoVadis y certificaciones como la ISO 20121 para su operación en España. Con sede central en Ginebra (Suiza), MCI cuenta con un equipo de 1.823 profesionales que trabajan desde 62 oficinas en 34 países. En España, la compañía tiene oficinas en Madrid y Barcelona.

