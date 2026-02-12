MCR Agency anuncia inversión de Hugo Pibernat para expandirse hacia nuevos mercados y verticales - MCR AGENCY

Ciudad de México, 10 de febrero de 2026 — MCR Agency, una agencia internacional especializada en marketing de influencers para la industria del videojuego, anunció la integración de Hugo Pibernat como inversor estratégico de la compañía, lo que refuerza su visión de crecimiento y expansión global.

Hugo Pibernat cuenta con una sólida trayectoria en la industria de videojuegos. Tras algunos años en King, creador de Candy Crush, desempeñó un cargo ejecutivo en Scopely durante los últimos nueve años. Scopely es actualmente uno de los desarrolladores de videojuegos líderes a nivel mundial. Su llegada marca un hito fundamental para MCR, ya que aporta una visión integral del ecosistema gaming desde perspectivas tecnológicas, de negocio y producto, además de una amplia experiencia en mercados internacionales y en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.

Sergi Cerrato, CEO y cofundador de MCR Agency, declaró que “sumar a Hugo como socio refuerza la ambición de seguir construyendo una agencia con un conocimiento real y desde dentro del gaming. Su experiencia y criterio añaden un valor tremendo al crecimiento de MCR y a los proyectos que desarrollan con marcas y creadores”.

Por su parte, Hugo Pibernat comentó: “MCR es la agencia líder de creadores de contenido en Latinoamérica. A lo largo de los años, Sergi ha guiado a su equipo para demostrar que no hay un lugar mejor para que el talento explote en influencia, siendo además el mejor partner de la mayoría de los grandes editores de videojuegos a nivel mundial. Unirme a MCR Agency representa una oportunidad para contribuir con mi experiencia desde el lado tecnológico y de producto a un proyecto con una visión muy clara para las audiencias gaming. MCR comprende el ecosistema desde dentro, y creo que esta combinación permitirá ir más allá para marcas, creadores y comunidades, fortaleciendo a los socios actuales mientras se expanden a nuevos mercados y verticales adyacentes. Estoy muy entusiasmado con lo que MCR puede llegar a ser en los próximos 24 meses”.

Con esta integración, MCR Agency reafirma su compromiso de sumar socios y talento de alto nivel que impulsen una visión especializada y a largo plazo dentro de la industria del marketing de influencers y el entretenimiento digital.

