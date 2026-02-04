MEAT XPERIENCE 2026: la segunda edición se presenta con más apoyos y participación del sector cárnico

Algunos de los stands de la feria en 2024 - MEAT XPERIENCE

MEAT XPERIENCE 2026 da el pistoletazo de salida a su próxima edición con la incorporación de sus primeros colaboradores y media partners, un paso clave que consolida su posicionamiento como la feria profesional de referencia para carnicerías, charcuterías, pollerías y establecimientos gourmet de proximidad

Barcelona, 4 de febrero de 2026.- El evento está organizado por la agencia Impacta Group e impulsado por la Federació Catalana de Carnissers i Xarcuters-Cansaladers contando, además, con el respaldo del resto de asociaciones profesionales de las diferentes provincias de España, así como con el apoyo de la Confederación Española de Detallistas de la Carne, Cedecarne.



MEAT XPERIENCE se celebrará los 4 y 5 de octubre de 2026 con el objetivo de convertirse en un espacio estratégico de encuentro, negocio y conocimiento para empresas proveedoras y profesionales del sector cárnico.



Amplio respaldo del sector

Además de las asociaciones profesionales, MEAT XPERIENCE 2026 también cuenta ya con el apoyo de destacadas entidades y organizaciones representativas del conjunto de la cadena cárnica, lo que refuerza el carácter estatal y transversal del evento. Entre los colaboradores confirmados se encuentran:



• ANAFRIC – Asociación empresarial cárnica.



• ASOPROVAC Catalunya – Delegación territorial de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne.



• CEDECARNE – Confederación Española de Detallistas de la Carne.



• FAC – Federación Avícola de Cataluña.



• FECIC – Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas.



• Gremio de Carniceros de Navarra – Asociación representativa de las carnicerías de Navarra.



• Gremi de Carnissers-Xarcuters de València – Asociación representativa de las carnicerías de Valencia.



• INTERCUN – Organización interprofesional del sector cunícola.



• INTEROVIC – Organización Interprofesional del Ovino y Caprino.



• Mercolleida – Mercado de referencia para porcino, vacuno y cabrito.



• Okelbiz – Gremio de Carniceros de Bilbao. Asociación representativa de las carnicerías de Bilbao.



• PROVACUNO – Organización interprofesional del vacuno.



• Fans del Vacuno – Campaña de promoción del consumo de ternera dirigida al consumidor final.



Este respaldo asociativo refuerza la vocación de MEAT XPERIENCE como plataforma común para todo el ecosistema cárnico, desde la producción hasta el punto de venta especializado.



Un formato pensado para generar negocio real

Desde su concepción, MEAT XPERIENCE apuesta por un formato especializado y altamente profesional, que prioriza la calidad del contacto directo, el networking efectivo y la generación de oportunidades comerciales reales entre proveedores y detallistas.



Más de 4.000 visitantes y un 90 % de satisfacción expositora

La primera edición de MEAT XPERIENCE superó todas las previsiones, reuniendo a más de 4.000 visitantes profesionales y 250 marcas expositoras y cerca de 50 actividades paralelas, entre showcookings, demostraciones técnicas y espacios dedicados a la elaboración artesana y la innovación tecnológica.



Las zonas de showcooking y demostraciones registraron aforos completos en todas las sesiones, y el nivel de satisfacción de los expositores superó el 90 %. Por lo que respecta a los visitantes profesionales el 98% afirmaron que volverían a visitarla en la segunda edición.



La edición de 2024 fue inaugurada Marta Angerri, directora general de Comerç de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya; José Antonio Alcaide Martín, regidor de Gobierno del Ajuntament de l’Hospitalet, el director de la feria, Jorge Martín, Pròsper Puig, presidente en 2024 de la Federació Catalana de Carnissers Cansaladers Xarcuters y Antoni Gálvez, presidente del Gremi de Carnissers Xarcuters i Aviram de Barcelona.





