MEAT XPERIENCE es el único punto de encuentro de los profesionales cárnicos de proximidad

Mireia Sellarès - GremiCarn

(Información remitida por la empresa firmante)

La feria MEAT XPERIENCE se ha consolidado como una herramienta estratégica para reforzar el presente y el futuro del comercio cárnico de proximidad. Así lo asegura Mireia Sellarès, presidenta de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers – Xarcuters i del GremiCarn Barcelona, entidad que impulsa la feria y que pone en valor el papel de este evento como altavoz de un sector "arraigado, pero con plena capacidad de innovación"

Barcelona, 14 de mayo de 2026.- La feria MEAT XPERIENCE se dirige a charcuterías, carnicerías, pollerías y establecimientos gourmet de proximidad, y celebrará su próxima edición los días 4 y 5 de octubre de 2026 en Barcelona.



Según Sellarès, impulsar una iniciativa como esta permite visibilizar todo lo que hay detrás de las carnicerías y charcuterías: "el conocimiento, la elaboración propia, el trato con el cliente y el compromiso con el territorio". En este sentido, defiende que el sector no solo es comercio de proximidad, sino también "servicio, artesanía, confianza y calidad".



La presidenta también subraya la importancia del apoyo institucional para consolidar el proyecto. "Si queremos que la feria se convierta en un gran referente, es necesario que las instituciones la acompañen y apuesten decididamente por el valor de nuestro oficio", afirma.



Un sector en transformación

Los cambios en los hábitos de consumo han marcado la evolución del sector en los últimos años. Tal y como apunta Sellarès, el consumidor actual busca calidad, proximidad y sostenibilidad, pero también productos prácticos y adaptados al ritmo de vida actual. Ante este escenario, las carnicerías y charcuterías han sabido adaptarse sin perder la esencia del oficio.



Además, el sector afronta retos clave como el relevo generacional, la digitalización o la adaptación a criterios de sostenibilidad. En este contexto, MEAT XPERIENCE se posiciona como una plataforma para encontrar soluciones, compartir experiencias y anticipar tendencias.



Un punto de encuentro para el futuro del sector

Uno de los grandes valores de la feria es acercar a los profesionales nuevas tecnologías, maquinaria y servicios que les ayuden a modernizar sus negocios. Todo ello sin renunciar a la identidad del sector: "modernizar no significa perder la esencia, sino reforzarla", destaca Sellarès.



Finalmente, la presidenta hace un llamamiento claro a empresas proveedoras e instituciones para que apuesten por el proyecto: "MEAT XPERIENCE es una oportunidad real de conectar con el profesional y una palanca de transformación para el conjunto del sector".



Tenéis la entrevista completa en este enlace

Contacto

Emisor: MEAT XPERIENCE

Nombre contacto: Lola Beltrán

Descripción contacto: Impacta Group

Teléfono de contacto: 678967349