El mecenazgo busca hacer realidad una película sobre Blas de Lezo realizada con inteligencia artificial - Película Blas de Lezo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026. - La historia del almirante español Blas de Lezo, conocido como Mediohombre por las heridas sufridas durante su carrera militar, inspira un proyecto cinematográfico que combina inteligencia artificial (IA) y financiación colectiva. La productora española Sonare Films ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo para desarrollar Blas de Lezo: La Lucha de Mediohombre, una película histórica que pretende llevar su trayectoria a la gran pantalla mediante herramientas de generación audiovisual (peliculablasdelezo.com).

La iniciativa propone un modelo de financiación en el que los espectadores pueden participar antes de que la producción esté terminada. Las aportaciones permiten acceder a diferentes recompensas, desde visionados anticipados y presencia en los créditos hasta la posibilidad de aparecer recreados digitalmente en determinadas escenas.

Un modelo de mecenazgo que involucra al espectador

La campaña establece distintos objetivos de recaudación que condicionarán la duración, la posproducción y las posibilidades de distribución cinematográfica. El proyecto contempla también la participación de empresas e instituciones, además de particulares interesados en contribuir a la producción (peliculablasdelezo.com/mecenazgo).

Una de sus particularidades es la utilización de IA para incorporar a determinados mecenas como figurantes o personajes secundarios, previa autorización y siguiendo las necesidades narrativas de la película. La iniciativa busca así establecer una relación entre financiación, tecnología y participación del público.

La inteligencia artificial para reconstruir el siglo XVIII

La película recorrerá diferentes episodios de la vida de Blas de Lezo, desde sus primeras experiencias militares hasta la defensa de Cartagena de Indias frente a las fuerzas británicas en 1741.

La inteligencia artificial permitirá recrear batallas navales, fortificaciones, ciudades coloniales y grandes concentraciones de soldados. Según sus promotores, las decisiones artísticas permanecerán bajo supervisión humana, mientras que las herramientas tecnológicas facilitarán la construcción visual de escenarios históricos complejos.

El proyecto plantea así una doble apuesta: explorar nuevas posibilidades de producción audiovisual y recuperar para el cine la trayectoria de un personaje destacado de la historia naval española. Su materialización dependerá de la financiación conseguida y de la capacidad del equipo para transformar estas herramientas en una narración cinematográfica coherente.

Fotografía propiedad de Sonare Films.

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