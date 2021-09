La Medalla de Reconocimiento de Royal Canadian Mint gana un premio de IACA

The Royal Canadian Mint's Recognition Medal

The Royal Canadian Mint's Recognition Medal - ROYAL CANADIAN MINT (RCM)/PR NEWSWIRE

-La Medalla de Reconocimiento de Royal Canadian Mint gana el premio internacional a la mejor iniciativa monetaria en respuesta a la pandemia de Covid-19

La Medalla de Reconocimiento recaudó casi 750.000 dólares para el Breakfast Club of Canada

OTTAWA, ON, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint tiene el honor de que su Medalla de Reconocimiento haya sido galardonada con el premio especial de la International Association of Currency Affairs (IACA) a la Mejor Iniciativa Monetaria Implementada en Respuesta a la Pandemia de Covid-19 (Otra Organización). Lanzada en junio de 2020, la Medalla de Reconocimiento fue una iniciativa liderada por los empleados que transformó el subproducto de un contrato de fabricación de monedas de circulación en una forma artística, significativa y duradera de dar las gracias a los trabajadores de primera línea y a los héroes cotidianos que hicieron posible que los canadienses continuaran con seguridad su vida diaria durante la pandemia de COVID-19. Todos los ingresos netos de la venta de cada medalla se donaron al Fondo de Emergencia COVID-19 del Breakfast Club of Canada. En total, Mint recaudó 743.845,88 dólares para ayudar a los niños canadienses y a sus familias a luchar contra la inseguridad alimentaria durante la pandemia.

"Mint ha ganado varios premios internacionales a la innovación en el pasado, pero el premio especial de IACA es especialmente significativo para nuestros empleados, que se unieron para transformar los materiales sobrantes para la fabricación de monedas en un cambio positivo para las comunidades de todo Canadá en un momento muy difícil de nuestra historia", dijo Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint. "Este reconocimiento por parte de nuestros colegas del sector y la respuesta de los canadienses que nos ayudaron a donar tanto a los niños necesitados nos han inspirado a hacer aún más para ayudar a los canadienses que aún tienen problemas con la pandemia. Debido a este éxito, estamos deseando anunciar una nueva medalla a finales de este año."

Una de las caras de la Medalla de Reconocimiento presenta un icono de un corazón y una hoja de arce que representan el espíritu colectivo de los canadienses. La hoja de arce y el corazón simbolizan la unión de los canadienses para ayudar a los necesitados. Un complejo conjunto de microespejos que cubre el corazón crea un efecto de luz pulsante que evoca el fuerte latido de Canadá.

La segunda cara representa el espíritu de agradecimiento de nuestra nación. El corazón en el centro del grupo simboliza la unión de los canadienses en agradecimiento a nuestros trabajadores esenciales. Reconocemos su dedicación y valentía, y el microtexto representa las voces agradecidas de una nación.

Fue la primera vez que se aplicó la tecnología pulsante de Mint a material de circulación chapado. Este mecanizado de miles de diminutos microespejos cúbicos, que reflejan la luz en diferentes ángulos para simular el movimiento, se había limitado anteriormente a las monedas de plata de colección, producidas en cantidades mucho menores.

La producción de más de 100.000 medallas con este efecto demostró que podíamos conseguir una gran duración del troquel y una calidad constante de la característica óptica en productos de monedas de circulación más duros. También se modificó la forma de los cospeles bimetálicos mediante un proceso de troquelado modificado para garantizar una galvanoplastia adecuada y un acuñado de alta velocidad.

Todo esto se concibió y ejecutó en menos de dos meses.

Puede encontrar información completa sobre este proyecto, incluidos vídeos y fotografíasaquí.

Acerca de Royal Canadian Mint Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de monedas de circulación de Canadá. Mint es reconocida como una de las casas de monedas más grande y más versátil del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos especializados, acuñación de alta calidad y servicios a escala internacional relacionados. Para obtener más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a Mint en Twitter, Facebook e Instagram.

Acerca de IACA Trabajando mano a mano con el sector público y privado, el objetivo de IACA es proporcionar un intercambio internacional para la consulta y la colaboración en asuntos de interés para las partes interesadas en el ciclo de pagos en efectivo y devolver a la industria a través de los beneficios proporcionados por nuestros diversos proyectos, programas y recursos de información. Entre los miembros se encuentran todas las partes interesadas en el ciclo de los pagos en efectivo, incluyendo: bancos centrales; autoridades emisoras de moneda; ministerios de finanzas; imprentas estatales y comerciales; casas de moneda estatales y comerciales; empresas de gestión de efectivo; proveedores de la industria de la moneda y proveedores de manejo de efectivo.

Alex Reeves, director, asuntos públicos, (613) 884-6370, reeves@mint.ca

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637522/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_s_Recognition_Medal.jpg