Medellín refuerza su oferta de turismo premium con el lanzamiento de Medellín VIP Tables - Medellin VIP Tables

(Información remitida por la empresa firmante)

Medellín, 6 de julio de 2026. El crecimiento del turismo internacional en Medellín continúa impulsando la evolución de nuevos servicios vinculados al ocio, la gastronomía y las experiencias premium. Cada vez son más los viajeros que buscan organizar su estancia con antelación y acceder a restaurantes, rooftops y clubes de alta demanda mediante servicios especializados de reservas y asistencia personalizada.

En este contexto nace Medellín VIP Tables, una nueva plataforma especializada en la gestión de reservas de mesas VIP, servicio de botellas, concierge nocturno y experiencias de lujo, con el objetivo de facilitar la organización de experiencias exclusivas tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El proyecto forma parte de Lux Group, grupo internacional especializado en reservas de mesas VIP y servicios de concierge en algunos de los principales destinos de ocio del mundo. Con presencia en ciudades como Barcelona, Ibiza, Marbella, Madrid, Dubái, Mykonos, Miami o Las Vegas, la compañía incorpora ahora Medellín a su red internacional, apostando por uno de los mercados turísticos con mayor crecimiento de América Latina.

Durante los últimos años, Medellín ha experimentado una importante transformación como destino de ocio, gastronomía y entretenimiento. Zonas como El Poblado y Provenza concentran una amplia oferta de restaurantes, rooftops y clubes que atraen cada semana a miles de visitantes. Esta evolución ha generado una creciente necesidad de plataformas capaces de facilitar la organización de reservas y mejorar la experiencia del viajero antes incluso de su llegada a la ciudad.

A través de Medellín VIP Tables, los usuarios pueden gestionar reservas de mesas VIP, bottle service, restaurantes, rooftops y diferentes experiencias adaptadas a su viaje. La plataforma también incorpora un servicio concierge en Medellín, pensado para quienes desean centralizar la planificación de su estancia mediante un único interlocutor. Este servicio concierge Medellín permite organizar transporte privado, celebraciones, recomendaciones gastronómicas, reservas en restaurantes y clubes, eventos, experiencias exclusivas y otras solicitudes personalizadas antes y durante la estancia en la ciudad.

Según Lux Group, el crecimiento de este tipo de servicios responde a una tendencia internacional ya consolidada en destinos turísticos donde la planificación previa y la personalización forman parte de la experiencia del visitante. Modelos similares ya están presentes en ciudades como Ibiza, Dubái, Mykonos o Miami, donde los servicios de concierge se han convertido en un elemento habitual para viajeros que buscan optimizar su tiempo y acceder a establecimientos de alta demanda.

Además de facilitar la experiencia del cliente, Medellín VIP Tables también busca mejorar la coordinación con restaurantes, clubes y espacios de ocio, permitiendo gestionar reservas de forma más eficiente, especialmente durante fines de semana, eventos especiales y temporadas de mayor ocupación.

Con esta nueva iniciativa, Medellín VIP Tables pretende contribuir al desarrollo de un modelo de turismo más organizado y orientado a la experiencia del visitante, ofreciendo una solución especializada para quienes buscan acceder a algunos de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Al mismo tiempo, el proyecto refuerza la presencia de Lux Group en América Latina y consolida su apuesta por destinos emergentes donde los servicios de reservas VIP, bottle service y concierge continúan ganando protagonismo dentro de la industria turística.

Emisor: Medellin VIP Tables



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