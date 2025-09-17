Media Interactiva avanza hacia la semana laboral de 4 días con su nuevo plan ‘Los Viernes al Sol’

(Información remitida por la empresa firmante)

Aunque la reducción de la jornada laboral no se implantará oficialmente en España, Media Interactiva lidera el cambio con su nuevo plan de conciliación 'Los Viernes al Sol', que permitirá a su equipo disfrutar de un viernes libre cada dos semanas, manteniendo salario y productividad

Madrid, 17 de septiembre de 2025.- Con la puesta en marcha de su plan 'Los Viernes al Sol', Media Interactiva se convierte en una de las primeras compañías en España en avanzar hacia un modelo laboral más flexible, que pone en el centro la conciliación, la eficiencia y el bienestar de las personas.



Este proyecto pionero permitirá a los empleados de la compañía disfrutar de un viernes libre cada dos semanas, sin que ello afecte a su salario ni al compromiso con clientes y proyectos. Se trata de un beneficio excepcional y poco habitual en el mercado, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin renunciar a la productividad.



Responsabilidad compartida, clave del éxito

"Este plan es posible gracias al alto nivel de responsabilidad e implicación de nuestro equipo, que siempre ha demostrado estar enfocado en los objetivos y en ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes", explica Laura Morillo, copropietaria de la empresa.



El plan piloto es voluntario y temporal. Si la iniciativa funciona de manera óptima, la compañía estudiará la posibilidad de extenderla a todos los viernes del año.



Innovación en la cultura laboral

Media Interactiva, con sede en Sevilla, ya ha implementado en los últimos años distintas medidas de conciliación y flexibilidad laboral. Con 'Los Viernes al Sol', la empresa refuerza su compromiso con una forma de trabajar más humana, más eficiente y más valiente.



"Creemos firmemente que el futuro del trabajo no se discute: se construye. Y en Media Interactiva estamos decididos a liderar ese camino", añade Sam Brocal, CEO de Media Interactiva.



Sobre Media Interactiva

Media Interactiva es un grupo empresarial líder en tecnología y contenido educativo que entrena a más de medio millón de personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.



Con sede central en Sevilla, sus productos y soluciones se comercializan en más de 180 países de los cinco continentes.



