Media OutReach Newswire lanza Press Release Distribution Campaign Intelligence Report

Hong Kong, 27 de julio de 2023.

Media OutReach Newswire, el primer servicio de noticias internacional de Asia, ha lanzado el portal de comunicaciones integradas SaaS de próxima generación que ofrece tres sencillos pasos en el envío de comunicados de prensa, informes pospublicación centralizados y un innovador Press Release Distribution Campaign Intelligence Report que, por primera vez en el sector de los servicios de noticias, ofrece información holística sobre el rendimiento de la campaña de distribución de comunicados de prensa

Teniendo como eje su tecnología patentada, el Press Release Distribution Campaign Intelligence Report ofrece a los profesionales de RR. PP. una visión total y completa del rendimiento de la campaña de comunicados de prensa a lo largo de un periodo personalizado.



Uno de los retos a los que se enfrentan los profesionales de RR. PP. es informar sobre el rendimiento de su campaña de distribución de comunicados de prensa a las partes interesadas y altos ejecutivos. Como agencia de noticias centrada en proporcionar soluciones al sector de las RR. PP., el informe de inteligencia de Media OutReach Newswire mide el rendimiento de la distribución de los comunicados de prensa evaluando interacciones entre los periodistas y el comunicado de prensa.



De desarrollo interno por parte del equipo de programadores y diseñadores UX de Media OutReach Newswire, esta innovadora solución marca un nuevo hito en el sector de las RR. PP. para monitorizar y medir el impacto y la efectividad de la campaña de distribución de los comunicados de prensa de los clientes, así como el retorno de su inversión.



"Nuestros informes de inteligencia permiten a los profesionales de RR. PP. conocer cuántas publicaciones han dado cobertura a su historia y cuáles son las principales publicaciones desde donde se leen sus comunicados", señala Jennifer Kok, Fundadora y CEO de Media OutReach Newswire.



"Este tipo de inteligencia proporciona a los profesionales de RR. PP. la información que necesitan para identificar aquellos medios que respaldan su marca y aquellos que no. Esta inteligencia brinda a los profesionales de RR. PP. claridad en la planificación de su campaña de comunicación para llegar a su lista de medios específica".



Los profesionales de RR. PP. pueden generar un informe de inteligencia seleccionando un periodo personalizado y exportándolo a PowerPoint en formato de informe listo para usar. Esto supone un punto de inflexión en el modo en que el sector de las RR. PP. reporta con información, velocidad y eficiencia.



"Nuestro informe de inteligencia de campaña de la distribución de comunicados de prensa se centra en las verdaderas necesidades de los profesionales de RR. PP. y viene a potenciar el valor de las relaciones públicas en el sector de la comunicación," afirma Kok.



"Este informe de inteligencia redefinirá radicalmente el modo en que las agencias y los profesionales de la comunicación obtengan información sobre la efectividad con la que su campaña llega a sus medios y periodistas específicos mediante reseña por parte de periodistas, y conozcan exactamente qué medios siguen sus noticias de empresa, así como cuál es el rendimiento de su campaña de RR. PP. a lo largo del tiempo".



Asimismo, Kok señala cómo Media OutReach Newswire sigue marcando nuevos hitos en el sector y liderando la innovación en el sector de los servicios de noticias.



El lanzamiento consolida la posición de Media OutReach Newswire como servicio líder de distribución global de comunicados de prensa de la región del Pacífico asiático (APAC), dedicado a la innovación y a resolver los retos planteados al sector de las relaciones públicas.



Penn Leung, Director de Creative Consulting Group, una empresa de consultoría de RR. PP. en alianza con Media OutReach Newswire desde 2016, afirma que el nuevo servicio de inteligencia transformará el modo en que planifican y reportan la efectividad de la campaña de distribución de comunicados de prensa a clientes.



"Ofrecer información holística sobre el rendimiento de nuestra campaña de distribución de comunicados de prensa nos permite mantener un diálogo más significativo y estratégico con los altos ejecutivos acerca del impacto y valor de su inversión en las relaciones públicas," señala Leung.



"Este nuevo informe de inteligencia ofrecido por Media OutReach Newswire nos permite ahora presentar en forma de tabla el rendimiento multicomunicado de manera puntual y rentable, mejorando así la velocidad y calidad de los informes disponibles para nuestros clientes".



Desde 2009, Media OutReach Newswire ha venido siendo la voz de las empresas asiáticas, ayudándoles a construir su reputación de marca internacional en mercados globales de Canadá, EE. UU., Reino Unido, Europa -p. ej. Alemania, Francia, Italia, España-, en Oriente Medio -p. ej. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí-, África y Latinoamérica -p. ej. Brasil, Argentina-, además de en mercados del sudeste asiático tales como Tailandia, Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas, así como China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y países de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta.



La red global de distribución de comunicados de prensa de Media OutReach Newswire ofrece un auténtico servicio que conecta a clientes con periodistas para optimizar reseñas, establecer relaciones con los medios, publicar sus noticias en sitios de medios reales y llegar a inversores. Para comunicados de prensa financieros, Media OutReach Newswire publicará los comunicados de prensa de sus clientes en inglés y con las opciones de chino tradicional y chino simplificado en todos los servicios de noticias líderes financieras e internacionales tales como Bloomberg, Refinitiv Eikon, Refinitiv Middle East – Zawya, Dow Jones Newswire, Factset, Infront, Morningstar, Reuters News Agency, Associated Press (AP) y Agence France Presse (AFP).



Acerca de Media OutReach Newswire

Fundada en 2009, Media OutReach es el primer servicio global de distribución de comunicados de prensa en la región del Pacífico asiático con oficinas en Singapur, Malasia, Vietnam, Japón, China continental, Hong Kong, Tailandia y Taiwán.



Media OutReach es el único servicio de comunicados de prensa que posee su red de distribución de más de 140.000 periodistas, 400 categorías comerciales, 65.000 títulos de medios y 600 alianzas con medios que se extienden por 26 países de toda la región APAC.



Como solución de comunicaciones integrada, Media OutReach está redefiniendo la distribución de los comunicados de prensa. Teniendo como eje su tecnología patentada, Media OutReach Newswire distribuye contenido de comunicados de prensa multimedia y multilingües directamente a las bandejas de entrada de periodistas y editores específicos a fin de optimizar reseñas de noticias, establecer relaciones con medios y automatizar el proceso de elaboración de informes con mediciones de rendimiento clave.



Sus innovadores informes pospublicación ofrecen información detallada sobre cómo los periodistas acceden a su comunicado de prensa por publicación y por país.



