MediaTek y Airoha presentan la primera plataforma de fibra óptica del mundo impulsada por IA

Diseñada para operadores de telecomunicaciones y optimizada para un rendimiento de red superior al 30 %

HSINCHU, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En Network X 2025, que se celebrará en París (Francia) del 14 al 16 de octubre, MediaTek y su filial Airoha Technology presentarán conjuntamente una innovadora plataforma de puerta de enlace de fibra con IA en el edge y la nube, diseñada a medida para operadores de telecomunicaciones globales. Esta innovación responde a las necesidades específicas de los operadores, ofreciendo una mejora de más del 30 % en la eficiencia del servicio de red, resolviendo las principales dificultades de los usuarios y elevando significativamente la calidad de la experiencia de usuario (QoE), a la vez que impulsa la rentabilidad operativa. Con los chips del Grupo MediaTek que alimentan más de 2.000 millones de dispositivos terminales conectados anualmente en todo el mundo, la compañía aprovecha su inigualable experiencia en integración de IA en el edge para impulsar a los líderes de las telecomunicaciones y descubrir oportunidades transformadoras en servicios de IA.

Diseñado a medida para operadores de telecomunicaciones: Mejora de la eficiencia e innovación pionera

La fusión perfecta entre los chipsets Wi-Fi 7 Filogic 680 de MediaTek y XGS-PON AN7581 de Airoha proporciona una robusta capacidad de computación en sus gateways de IA, pioneros en su tipo.

Compatible con los principales frameworks de software como prplOS, RDK-B y OpenWrt, aprovecha el aprendizaje autónomo impulsado por IA para analizar y optimizar el tráfico de red, gestionando eficientemente todas las tareas entre Wi-Fi y PON. Totalmente compatible con los últimos estándares de telecomunicaciones para una interoperabilidad fluida, sus tecnologías de optimización de la congestión de paquetes de fibra hasta el hogar (FTTH) y antiinterferencias Wi-Fi reducen la latencia, aumentan el rendimiento de los datos y mejoran la eficiencia energética general de la red, lo que se traduce en una mejora sustancial de la satisfacción del usuario.

"Facilitar: Gestión del tráfico impulsada por IA, resolución instantánea de problemas y optimización de la experiencia"

Al integrar sistemas avanzados de análisis de datos directamente en la puerta de enlace de IA, MediaTek y Airoha habilitan servicios de IA edge de nivel operador. Los operadores de telecomunicaciones pueden aprovechar la tecnología QoE de IA para la clasificación inteligente del tráfico y la optimización en tiempo real, logrando una mejora de más del 30 % en la experiencia de red del usuario. Esto incluye la gestión de paquetes de punto final FTTH controlada por IA para evitar la congestión y una mejor antiinterferencia de Wi-Fi para un 20 % más de rendimiento con menor latencia.

Impulsada por sofisticados algoritmos de IA, el gateway realiza un análisis automatizado de la causa raíz de los problemas de red directamente en el punto final, reduciendo drásticamente el Tiempo Medio de Recuperación (MTTR) en un 40 %. Mediante aprendizaje automático adaptado a comportamientos de uso específicos, aborda desafíos como el almacenamiento en búfer en transmisiones de video con alto tráfico, la asignación de tráfico durante las descargas de juegos, los retrasos por interferencias en videoconferencias y las alertas en tiempo real de paquetes de datos anómalos, optimizando las operaciones y minimizando el tiempo de inactividad para maximizar el retorno de la inversión.

Explorar: Ampliando las oportunidades de la banda ancha de fibra en la era de la IA

La plataforma AI Fiber Gateway, estrechamente integrada con las tecnologías XGS-PON de Airoha y Wi-Fi de MediaTek, ofrece un rendimiento de hasta 50 TOPS en unidades de procesamiento neuronal (NPU). Por ejemplo, al combinarse con una supercomputadora personal de IA, los usuarios pueden construir micronubes de IA en entornos privados, lo que permite a los operadores de telecomunicaciones explorar nuevos y lucrativos servicios de IA, además de las inversiones existentes en fibra óptica.

A nivel mundial, más de 2 mil millones de dispositivos utilizan anualmente los chips del Grupo MediaTek: desde smartphones, auriculares, relojes inteligentes y gafas de realidad aumentada/realidad virtual (RA/RV) hasta altavoces domésticos inteligentes, altavoces Bluetooth portátiles, televisores inteligentes, decodificadores, sistemas de cine en casa, portátiles y tabletas. Este amplio ecosistema de IA de vanguardia posiciona a MediaTek como el socio ideal para que las telecomunicaciones sean pioneras en nuevas fuentes de ingresos impulsadas por la IA y consoliden su liderazgo global en el cambiante panorama de las telecomunicaciones.

