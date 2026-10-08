Medicai presenta el dictado por voz con IA para agilizar los informes radiológicos - Medicai

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.- Medicai, la plataforma líder de imagen médica en la nube, con PACS en la nube, visor DICOM online y admisión de pacientes con IA, ha incorporado el dictado por voz con IA, que permite a los clínicos dictar sus informes directamente en los documentos del caso en lugar de escribirlos.

En España, donde la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha alertado de la escasez de radiólogos, el tiempo dedicado a redactar informes pesa sobre equipos ya ajustados. El dictado de Medicai está pensado para devolver parte de ese tiempo.

Cómo funciona

El clínico mantiene pulsada una tecla y dicta los hallazgos. El reconocimiento de voz con IA convierte el dictado en texto editable dentro del propio informe, lo que reduce el tiempo de documentación manual.

Sin hardware de dictado: no hace falta comprar equipos específicos.

También desde el móvil: los radiólogos que informan fuera de la estación de trabajo, por ejemplo en telerradiología, pueden grabar desde el teléfono.

Control y trazabilidad: el texto queda como borrador hasta que el clínico lo corrige y lo firma; cada dictado, edición y firma se registra en el historial de auditoría.

El informe no se separa del estudio

Las herramientas tradicionales de dictado médico se centran en convertir la voz en texto. Medicai conecta el informe dictado con el propio caso de imagen: el informe radiológico se redacta junto al estudio, los estudios previos y la solicitud que lo originó, y ya no hay que trasladarlo a otro sistema.

«Los clínicos pierden mucho tiempo en documentación, y buena parte de nuestro trabajo consiste en devolverles ese tiempo», afirma Andrei Blaj, COO de Medicai. «Lo que marca la diferencia es dónde aterriza el texto. El clínico dicta en un informe que ya tiene adjuntos el estudio, los estudios previos y la solicitud, así que no hay que trasladar nada después.»

Otras novedades de esta versión

Inicio de sesión único con Microsoft 365, incluido Azure AD, para espacios de trabajo empresariales.

Programación de listas de trabajo, con gestión de citas y visibilidad de la cronología del caso.

Enlaces para compartir protegidos con contraseña, con fecha de caducidad configurable.

Disponibilidad

El dictado por voz con IA está disponible bajo solicitud en los espacios de trabajo de Medicai. Los centros interesados pueden solicitar una demostración en medicai.io/es..

Acerca de Medicai

Medicai es una plataforma de imagen médica nativa en la nube, utilizada por más de 100 organizaciones sanitarias de la UE y EE. UU. para gestionar, visualizar, compartir y colaborar de forma segura con datos médicos, y que da soporte a la atención de más de 3 millones de pacientes. La plataforma se centra en especialidades con uso intensivo de imagen, como oncología, neurología, traumatología y radiología. Entre sus soluciones figuran el PACS en la nube, el visor DICOM online y la telerradiología.

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