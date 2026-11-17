Resultados del estimando de eficacia de ATTAIN-OSA - Lilly

(Información remitida por la empresa firmante)

El uso de orforglipron en adultos con apnea obstructiva del sueño (AOS) de moderada a grave y obesidad o sobrepeso redujo las interrupciones de la respiración durante el sueño hasta un 44 % de media, y hasta un 32 % de los participantes logró la remisión o pasar a AOS leve. También redujo la carga hipóxica específica de la apnea del sueño hasta un 55,9 % en promedio, mejorando los niveles de oxígeno durante el sueño

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Los nuevos resultados del programa clínico en fase 3 ATTAIN-OSA, de Lilly, han demostrado que el uso de orforglipron (Foundayo) en adultos con apnea obstructiva del sueño (AOS) de moderada a grave y obesidad o sobrepeso, con y sin el uso de terapia de presión positiva en las vías respiratorias (PAP), redujo significativamente el índice de apnea-hipopnea (IAH), la medida estándar de la gravedad de la apnea del sueño, además de mejorar el peso y otros factores de riesgo cardiovascular. Estos resultados se han presentado en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y publicado simultáneamente en JAMA.



La apnea obstructiva del sueño (AOS) afecta a 936 millones de adultos, la mayoría sin diagnosticar.



Vaishnavi Kundel, M.D., M.S., profesora asociada de medicina, División de Neumología, Cuidados Intensivos y Medicina del Sueño, Icahn School of Medicine en Mount Sinai, en Estados Unidos, señaló que "sabemos que existe una relación bidireccional entre el sueño y la salud cardiovascular, y que los descensos repetidos de oxígeno que ocurren con la apnea obstructiva del sueño pueden elevar la presión arterial y afectar al corazón con el tiempo. En este programa clínico, se ha visto que este medicamento oral redujo significativamente las interrupciones de la respiración y los descensos de oxígeno durante el sueño, y también mejoró la presión arterial y la inflamación. Además de mejorar su sueño, lo que me importa para mis pacientes es mejorar los factores de riesgo cardiovascular que pueden influir en su salud a largo plazo".



A las 52 semanas, el medicamento oral redujo el número de eventos de IAH en 21,1 por hora (43,8 %), desde una media basal de 50,7 eventos/hora en participantes sin PAP y en 18,3 por hora (27,5 %), desde una media basal de 57,6 eventos/hora en pacientes con PAP.



El medicamento oral también redujo la carga hipóxica específica de la AOS en 81,4 %min/h (55,9 %) en los participantes sin PAP y en 75,0 %min/h (45,8 %) en quienes sí la usaban.



Junto con estas mejoras en la AOS, los participantes que tomaron el medicamento perdieron de media 12,7 kg (11,5 % de su peso) y 12,8 kg (11,2 %), sin y con terapia PAP, respectivamente.



Thomas Seck, M.D., vicepresidente sénior de Desarrollo de Productos de Lilly Cardiometabolic Health, comentó: "La AOS es una de las complicaciones más graves de la obesidad y está estrechamente relacionada con la enfermedad cardiovascular. En ATTAIN-OSA, el uso del medicamento oral mejoró significativamente la apnea del sueño junto con factores clave de riesgo cardiovascular, lo que demuestra su potencial para tratar afecciones que impulsan las enfermedades cardíacas. Este nuevo tratamiento oral está marcando una diferencia para las personas que viven con obesidad en Estados Unidos y prevemos presentar estos resultados a la FDA antes de que termine el año, por lo que podríamos tener la oportunidad de ayudar a las personas que viven con AOS".

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