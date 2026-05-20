La medicina estética abre por primera vez sus conversaciones al paciente - World Aesthetic Experience

(Información remitida por la empresa firmante)

Nace WAE, el gran encuentro internacional donde pacientes, médicos y marcas se sientan cara a cara.

Madrid, 20 de mayo de 2026.-

Madrid acogerá el próximo 29 de mayo de 2026 la primera edición de WORLD AESTHETIC EXPERIENCE (WAE), una experiencia pionera que busca transformar la forma en la que entendemos la medicina estética.

Durante años, la medicina estética se ha comunicado desde congresos cerrados, discursos técnicos y dinámicas alejadas del paciente real. Mientras tanto, las redes sociales han acelerado la viralización de tendencias, tratamientos y promesas difíciles de entender para el consumidor final.

WAE nace precisamente para abrir esa conversación.

El próximo 29 de mayo, el Palacio de Neptuno de Madrid reunirá a pacientes, médicos, industria, tecnología y divulgadores en una experiencia diseñada para acercar el conocimiento médico y científico a quienes finalmente toman las decisiones: los pacientes.

No será un congreso tradicional.

No será una feria comercial.

Y tampoco un evento corporativo al uso.

WAE se presenta como una “desconferencia”: un formato inmersivo y participativo donde desaparecen las barreras entre escenario y público para dar paso a conversaciones reales, experiencias interactivas y diálogo directo.

Aquí, el asistente podrá preguntar, debatir y entender qué hay realmente detrás de muchos tratamientos, tecnologías y tendencias que dominan hoy la conversación estética.

Las marcas que hacen posible WAE

Uno de los elementos diferenciales del evento será la participación activa de compañías y proyectos que han decidido formar parte de una conversación más abierta y transparente con pacientes y profesionales.

Entre ellas destacan:

Neauvia, compañía especializada en soluciones para medicina estética y regeneración tisular.

Evolus, empresa centrada en innovación estética facial.

Cynosure Lutronic, referente internacional en tecnologías láser y dispositivos basados en energía.

Rohto MediLuxe / Medesthé, línea de medicina estética de la multinacional farmacéutica japonesa Rohto Pharmaceutical, que realizará en WAE la presentación de su apuesta internacional por la medicina estética regenerativa.

Qwadrum, marca enfocada en nuevas experiencias de cuidado facial masculino.

La Roche Posay

Vichy

SkinCeuticals

Nesai, plataforma de ecografía e inteligencia artificial aplicada al análisis y visualización de la piel en medicina estética.

Croma-Pharma, compañía europea especializada en medicina estética mínimamente invasiva.

Clínicas Dr. Mercado y Belleza Sin Ficción el podcast, impulsores de una visión más educativa, crítica y transparente de la medicina estética.

Lejos de limitarse a patrocinar el evento, estas compañías participarán en conversaciones abiertas, dinámicas interactivas y experiencias inmersivas donde el objetivo será ayudar al paciente a entender mejor cómo tomar decisiones con más criterio y menos ruido.

Speakers internacionales y conversaciones que normalmente no ocurren en público

WAE contará con algunos de los perfiles más reconocidos de la medicina estética, longevidad y regeneración a nivel internacional.

Entre los participantes confirmados destacan:

Dr. Steven Harris

Dr. Lee Walker

Dr. Manel Esteller

María Cudeiro

Dr. Jaime Tufet

Dr. Enrique Fernández

Dra. Marta Serna

Dr. César Arroyo

Dr. Daniel del Río

Dr. Carlos Jarne

Dr. Martin Delgado

Dr. Tiago Goulart

Dr. Armando Delgado

El evento estará presentado por el Dr. Jorge Mercado y la Dra. Sandra Grohs, fundadores del podcast Belleza Sin Ficción, una de las plataformas divulgativas más influyentes del sector en habla hispana.

Mucho más que un evento médico

Durante toda la jornada, los asistentes vivirán experiencias inmersivas, debates abiertos, conversaciones en directo, análisis faciales, ecografías, tecnología aplicada a la piel, laboratorios interactivos y encuentros cercanos con médicos, marcas y expertos internacionales.

Además, el evento incluirá espacios gastronómicos y dinámicas experienciales diseñadas para que el asistente pueda comprender mejor conceptos como envejecimiento, calidad de piel, estructura facial o medicina estética regenerativa.

A través de tecnologías de visualización avanzada, ecografía estética e inteligencia artificial, los asistentes podrán acercarse de forma interactiva a cómo se analiza hoy la piel y el envejecimiento en medicina estética.

La intención no es convencer al paciente de hacerse tratamientos.

La intención es ayudarle a entender mejor cómo tomar decisiones.

Porque, según sus organizadores, el verdadero problema actual no es únicamente el exceso de información, sino la dificultad para distinguir criterio médico, evidencia científica y realidad… del simple ruido estético.

Solo 275 plazas

WAE tendrá un aforo limitado a 275 asistentes para garantizar una experiencia cercana, participativa e interactiva.

Las entradas ya están disponibles en:

www.waeconference.com

WORLD AESTHETIC EXPERIENCE (WAE)

Palacio de Neptuno — Madrid

29 de mayo de 2026

09:30h — 19:30h

info@waeconference.com

Instagram @waeconference

www.waeconference.com

Contacto

Emisor: World Aesthetic Experience

Contacto: World Aesthetic Experience

Número de contacto: +34623293282