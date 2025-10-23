Tu Medicina Financiada lanza un buscador de centros premium para facilitar el acceso a tratamientos médicos financiados - Tu Medicina Financiada

(Información remitida por la empresa firmante)

Tu Medicina Financiada lanza el primer buscador nacional de Centros Médicos Premium con financiación adaptada.

Madrid, 23 de octubre de 2025.-

Una herramienta pionera que democratiza el acceso a la medicina privada y potencia la sostenibilidad de las clínicas.

En un contexto en el que el acceso a tratamientos médicos de calidad no siempre es inmediato por motivos económicos, Tu Medicina Financiada da un paso más hacia su misión fundacional: eliminar las barreras económicas en la sanidad privada.

La plataforma digital presenta su nuevo buscador de Centros Premium TMF, una herramienta innovadora que conecta a pacientes con clínicas que ofrecen tratamientos financiados de forma clara, rápida y sin complicaciones.

El buscador ya está disponible en: centropremiumtmf.com/#Guia

Una solución que democratiza la medicina privada

Este nuevo buscador permite localizar clínicas especializadas en cirugía, odontología, medicina estética, fertilidad, traumatología o salud mental, entre otras, con la posibilidad de acogerse a planes de pago personalizados y transparentes.

De esta forma, quienes desean cuidar su salud o bienestar pueden hacerlo sin comprometer su estabilidad económica.

El estudio financiero se gestiona directamente desde la plataforma de Tu Medicina Financiada, de forma gratuita, con una respuesta ágil y sin necesidad de recurrir a bancos ni a productos financieros complejos.

Todo el proceso ha sido diseñado para ofrecer una experiencia digital sencilla, segura y centrada en las necesidades reales de cada paciente.

Más que un buscador: una red de Centros Premium

La iniciativa va más allá de facilitar el acceso a tratamientos médicos: reconoce y visibiliza a las clínicas que apuestan por un modelo más accesible y sostenible.

Los Centros Premium TMF se distinguen por ofrecer financiación directa y aplicar una metodología contrastada que combina formación específica en financiación médica, acompañamiento profesional y una experiencia de paciente cuidada al detalle.

Esta red nacional de centros impulsa el Efecto Divulgación TMF: pacientes satisfechos que recomiendan el servicio en su entorno cercano, generando confianza y crecimiento sostenido para las clínicas.

Una herramienta integrable para clínicas que quieren crecer

El buscador representa también una oportunidad para clínicas y profesionales del ámbito sanitario privado que desean atraer más pacientes y ofrecer soluciones económicas reales.

El modelo TMF se integra fácilmente, sin necesidad de crear procesos financieros internos, gracias a un sistema automatizado y respaldado por entidades financieras de referencia como Sabadell Consumer Finance (SCF), lo que garantiza soporte continuo y máxima fiabilidad.

Así, Tu Medicina Financiada consolida su posición como socio estratégico del sector sanitario privado, combinando innovación, confianza y cercanía.

Su propuesta va más allá de la financiación: es una forma de crecer, diferenciarse y cuidar mejor de los pacientes, activando el Efecto Divulgación TMF en cada centro que forma parte de su red.

Sobre Tu Medicina Financiada

Fundada en 2013, Tu Medicina Financiada es una plataforma digital pionera en financiación médica que colabora con entidades financieras de primer nivel y con una red nacional de Centros Premium TMF.

Su metodología, avalada por más de una década de experiencia, permite que los centros médicos privados ofrezcan tratamientos accesibles y que los pacientes disfruten de una atención personalizada, ágil y segura.

Departamento de Comunicación – Tu Medicina Financiada

info@tumedicinafinanciada.com

www.tumedicinafinanciada.com

Contacto

Emisor: Tu Medicina Financiada

Contacto: Tu Medicina Financiada

Número de contacto: 936476424