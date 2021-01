Medicom amplía la presencia del mercado dental en Europa

La adquisición de Loser & Co GmbH solidifica la estrategia del segmento dental

MONTREAL, 18 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Medicom Group ("Medicom"), uno de los principales fabricantes mundiales de mascarillas quirúrgicas y respiratorias y otros productos de control de infecciones, anunció hoy la adquisición del distribuidor dental europeo Loser & Co GmbH ("Loser & Co"). Loser & Co es una empresa líder y respetada que ha estado distribuyendo una amplia gama de productos dentales de marcas líderes en toda Europa durante casi 30 años.

"Esta adquisición estratégica permite a Medicom expandir y consolidar nuestra posición en Europa. Estamos muy contentos de que el equipo de Loser & Co ayude a mejorar significativamente nuestra presencia en el mercado dental europeo", dijo Ronald Reuben, consejero delegado de Medicom. "Seguimos centrándonos en expandir nuestra presencia en todo el mundo para crear valor a través del crecimiento orgánico y orientado a la adquisición."

"Loser & Co tiene una profunda experiencia en el canal dental, que ofrece a Medicom una gran oportunidad para fortalecer nuestra posición de mercado en Europa y proporcionar nuevos conocimientos para ayudar en otras partes del mundo", afirmó Ouriel Levy, vicepresidente ejecutivo, comercial y global, dental. "Esto creará nuevas sinergias para la expansión de la cobertura de ventas en toda Europa y colmará un vacío en nuestra estrategia de mercado dental global. El equipo ampliado nos proporcionará la experiencia y el enfoque que Medicom requiere en la región."

Joachim Siegler, actualmente director administrativo de Loser & Co GmbH, gestionará todo el negocio dental de Medicom en Europa como director administrativo, Medicom B.V., y operará desde la actual ubicación de Loser & Co en Alemania. Afirmó: "Estamos entusiasmados por las nuevas posibilidades que ofrecemos al unir fuerzas con Medicom, incluyendo el acceso a la extensa línea de PPE y productos de control de infecciones fabricados por Medicom de calidad como mascarillas, batas, guantes y bolsas de esterilización. Estamos orgullosos de ser parte del equipo global ampliado de Medicom".

Medicom y Loser & Co trabajarán juntos para garantizar una transición perfecta para clientes y proveedores a lo largo de la integración. No habrá cambios inmediatos en los procedimientos de pedido o servicio para clientes o proveedores.

Medicom Group es uno de los principales fabricantes y distribuidores del mundo de productos de alta calidad, de un solo uso, preventivos y de control de infecciones para los mercados médico, dental, industrial, salud animal, laboratorio, comercio minorista y salud y bienestar. Medicom distribuye productos de control de infecciones bajo las marcas Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen y Ocean Pacific, así como bajo la marca recientemente adquirida Hedy. Las filiales de Medicom incluyen Kolmi-Hopen en Francia, Medicom Asia en Hong Kong, United Medical Enterprise en los EE.UU., KHM Engineering en Singapur y Medicom HealthPro Limited en el Reino Unido.

Medicom tiene una amplia experiencia en la respuesta a la demanda de equipos de protección individual en caso de una pandemia. Medicom fue fundada en 1988 en respuesta a la urgente necesidad de guantes médicos para los profesionales sanitarios durante la crisis mundial del VIH. Desde entonces, la compañía ha sido un proveedor de confianza de soluciones de control de infecciones durante múltiples epidemias, incluyendo la gripe aviar, SARS, H1N1 y el Ébola.

Para obtener más información sobre Medicom y su completa cartera de soluciones de control de infecciones, incluyendo una amplia gama de mascarillas médicas, visite Medicom.com

Acerca de Loser & Co GmbH

La compañía Loser ha estado representando a los principales fabricantes en todo el mercado dental europeo durante más de 30 años. La filosofía de la empresa es ofrecer las mejores marcas y productos a través de una red de socios de distribución, respaldados por un servicio post-venta profesional y asesoramiento sobre uso, normativas, directrices y calidad. Con un amplio conocimiento del mercado, un personal de ventas experimentado, una estrecha cooperación con el comercio dental y las universidades, el lema de Loser es 'Más a menudo algo bueno' ('Öfter mal was Gute).

