- Médicos internacionales visitan la sede de Smartee y comparten conocimientos sobre ortodoncia de última generación

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology recibió a una delegación de especialistas en ortodoncia de Europa y Asia en su sede de Shanghái y sus instalaciones de producción digital. La visita combinó conferencias sobre reposicionamiento mandibular avanzado, visitas clínicas e intercambio cultural, destacando cómo las innovaciones de Smartee, desde soluciones de reposicionamiento mandibular hasta sistemas de ortodoncia pediátrica, están dando forma a la atención ortodóncica de vanguardia.

Impulsando la práctica clínica con el reposicionamiento mandibular invisible

Durante una sesión académica en la sede de Smartee, los médicos visitantes exploraron el protocolo de reposicionamiento mandibular GS, un enfoque basado en alineadores transparentes utilizado en el tratamiento de casos de Clase II esquelética.

La doctora Camilla Molinari, de Italia, describió su experiencia con las soluciones Smartee y su impacto clínico:"Comencé a usar los alineadores transparentes Smartee GS hace casi un año y medio, especialmente los S8-SGTB y S8-SGHB. GS cambió mi forma de tratar los casos de mordida profunda, especialmente las maloclusiones de Clase II. Ha transformado no solo la forma en que diagnosticamos y planificamos los casos, sino también nuestra concepción de la ortodoncia desde una perspectiva tanto tecnológica como biomecánica".

Soluciones pediátricas y para adolescentes: Atención orientada al crecimiento con un diseño atractivo

El tratamiento de pacientes en crecimiento fue otro de los temas centrales de la visita. La doctora Erica Barina, de Italia, destacó el valor clínico y emocional de Smartee Teen:"Como experta en ortodoncia, he probado diferentes marcas, pero Smartee Teen es única. La conexión con Disney motiva a los niños y fomenta su cooperación. Clínicamente, Smartee Teen va más allá de los problemas dentoalveolares para apoyar la terapia esquelética; por ejemplo, podemos combinar el alineador con una máscara facial, lo que permite comenzar el tratamiento antes".

Desde Tailandia, la doctora Kurupin compartió un entusiasmo similar:"Dos de mis pacientes eligieron la versión Elsa y les encantó de inmediato. Niños y padres se emocionan en cuanto ven el envase. Como lo disfrutan, consigo una cooperación mucho mayor. El envase divertido realmente marca la diferencia".

Construyendo puentes a través de la innovación y la cultura

Además de las sesiones técnicas, la delegación visitó el centro de fabricación de Smartee y experimentó aspectos de la cultura de Shanghái, lo que pone de manifiesto cómo el diálogo internacional impulsa la evolución de la ortodoncia.

Smartee seguirá colaborando con profesionales de todo el mundo para desarrollar soluciones de ortodoncia digitales centradas en el paciente que mejoran la eficiencia, la previsibilidad y la comodidad del tratamiento en todas las edades.

