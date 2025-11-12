(Información remitida por la empresa firmante)

- Medidor de energía CC inteligente iDCM7 de CHINT: Seguridad y eficiencia para estaciones de carga de vehículos eléctricos

SHANGHÁI, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que avanzan el Pacto Verde Europeo y la prohibición de los vehículos con motor de combustión interna para 2035, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se enfrenta a una presión de actualización sin precedentes. Según los últimos datos de la Dirección General de Energía de la UE, la tasa de fallos actual de los puntos de recarga públicos en Europa alcanza el 18%, mientras que la insuficiente compatibilidad de pago entre redes provoca que el 30% de los usuarios experimenten fallos de recarga.

En esta crucial batalla por la transición energética, CHINT ha lanzado a nivel mundial el medidor de energía CC inteligente iDCM7, que ofrece una solución integral que cumple con los estándares más exigentes gracias a su innovadora matriz tecnológica para el mercado europeo y la emergente revolución de la movilidad energética. Este medidor iDCM7 ofrece mayor seguridad y eficiencia para las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y cumple con todas las certificaciones obligatorias de la UE. El producto aborda cuatro desafíos clave en el mercado europeo: cumplimiento normativo, adaptabilidad al entorno, eficiencia de carga y conectividad, elevando su valor de la simple usabilidad a la alta eficiencia y versatilidad. Esta transformación permite un soporte sólido para diversos escenarios. Ya sea que se implemente en nodos de autopistas, parques logísticos o puntos de recarga residenciales, ofrece soluciones precisas, eficientes y fiables adaptadas a cada contexto.

Aborda cuatro desafíos clave

Esta pila de carga CC de CHINT satisface las necesidades del mercado europeo con cuatro ventajas clave:

Cumplimiento normativo: Cumple totalmente con los estándares de certificación MID de la UE con una precisión del 0,5% para voltaje, corriente y potencia, y medición de energía de Clase B, alineándose perfectamente con las estrictas regulaciones de la UE.

Cumple totalmente con los estándares de certificación MID de la UE con una precisión del 0,5% para voltaje, corriente y potencia, y medición de energía de Clase B, alineándose perfectamente con las estrictas regulaciones de la UE. Adaptabilidad a entornos extremos: Su rango de temperatura de funcionamiento de -35°C a +70°C, con terminales sellados, garantiza un funcionamiento estable tanto en las olas de frío nórdicas como en las de calor del sur de Europa, solucionando los altos índices de fallos en regiones con alta humedad (≤95% sin condensación).

Su rango de temperatura de funcionamiento de -35°C a +70°C, con terminales sellados, garantiza un funcionamiento estable tanto en las olas de frío nórdicas como en las de calor del sur de Europa, solucionando los altos índices de fallos en regiones con alta humedad (≤95% sin condensación). Carga de alta eficiencia: Su salida máxima de 650 A supera el estándar de la UE para 2025 de 400 kW para puntos de recarga, permitiendo una recarga de 300 km en 15 minutos para satisfacer la demanda de los usuarios de una carga más rápida.

Su salida máxima de 650 A supera el estándar de la UE para 2025 de 400 kW para puntos de recarga, permitiendo una recarga de 300 km en 15 minutos para satisfacer la demanda de los usuarios de una carga más rápida. Integración inteligente en redes: Compatible con interfaces RS485/Ethernet y protocolos Modbus-RTU/HTTP/HTTPS para una integración perfecta en las principales redes de recarga europeas, resolviendo los problemas del sector relacionados con la confusión en los pagos transfronterizos y la incompatibilidad de datos.

Cubrimos diversos escenarios

Esta solución de CHINT abarca diversos escenarios de servicio:

Centros de carga en autopistas: El diseño de carga ultrarrápida de 650 A para las redes troncales TEN-T da servicio a 8-10 vehículos por hora, cumpliendo con los requisitos de infraestructura de la UE de "cobertura de carga de 60 km".

El diseño de carga ultrarrápida de 650 A para las redes troncales TEN-T da servicio a 8-10 vehículos por hora, cumpliendo con los requisitos de infraestructura de la UE de "cobertura de carga de 60 km". Centros comerciales urbanos: La compatibilidad con medición de 4 hilos y la compensación de pérdidas en el cable garantizan la precisión de la medición en estacionamientos con diseños complejos, mejorando la transparencia de los ingresos del operador.

La compatibilidad con medición de 4 hilos y la compensación de pérdidas en el cable garantizan la precisión de la medición en estacionamientos con diseños complejos, mejorando la transparencia de los ingresos del operador. Parques logísticos: La versión de alto voltaje de 1.000 V con fuente de alimentación auxiliar de 12-24 V CC proporciona una carga estable para camiones eléctricos de gran tonelaje.

La versión de alto voltaje de 1.000 V con fuente de alimentación auxiliar de 12-24 V CC proporciona una carga estable para camiones eléctricos de gran tonelaje. Carga comunitaria: El diseño modular admite configuraciones de corriente de 250 A a 650 A, adaptándose perfectamente a las diferentes demandas de carga de la comunidad y reduciendo los costes de inversión inicial.

Un factor clave para la expansión de la red de recarga europea

El nuevo iDCM7 de CHINT merece especial atención. Con certificación EU MID, adaptabilidad a un amplio rango de temperaturas, carga rápida de 15 minutos y compatibilidad con todo tipo de escenarios, todas sus características satisfacen a la perfección las necesidades de los clientes europeos.

En el contexto de la cuenta atrás de la UE para que los estados miembros instalen obligatoriamente estaciones de recarga rápida cada 60 kilómetros, el lanzamiento del iDCM7 de CHINT no solo marca una nueva etapa en la colaboración entre China y la UE en tecnología verde, sino que también supone una importante mejora en los estándares de infraestructura energética inteligente. Al integrar profundamente las directivas de medición de la UE con la resiliencia climática, esta solución aborda simultáneamente tres desafíos críticos: el cumplimiento normativo, la adaptación a entornos extremos y la eficiencia de carga ultrarrápida, posicionándose como un factor clave para la expansión de la red de recarga en Europa. Mediante este preciso avance tecnológico, CHINT se compromete con los objetivos globales de neutralidad de carbono.

