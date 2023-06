Medina, patrocinador de Keystone en FIWARE Global Summit 2023

Madinah official, keynote speaker at Fiware Summit 2023

VIENA, 15 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- El municipio de Medina, en Arabia Saudí, ha conseguido lo que muchos otros municipios han buscado, no siempre con éxito: la combinación perfecta entre identidad, sostenibilidad y progreso. Y ha compartido el secreto en Viena, donde la Autoridad de Desarrollo de la Región de Medina (MDA) participó en Raseel Plaform como patrocinador clave en la 9ª Cumbre Global FIWARE, de Data to Value, del 12 al 13 de junio de 2023.

Impulsada por la Fundación FIWARE, la organización sin ánimo de lucro que fomenta la adopción de estándares abiertos utilizando tecnologías de código abierto para el desarrollo de soluciones inteligentes, Raseel Platform es la primera plataforma de ciudades inteligentes en Arabia Saudita.

No se trata solo de tecnología: diseñada para la ciudad de Medina, la segunda ciudad santa del mundo para los musulmanes, la plataforma fue concebida con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, más de 9 millones cada año.

"Al adoptar tecnologías de código abierto y de datos abiertos, el programa Ciudad Inteligente de Medina pasó de una implementación de soluciones tecnológicas impulsada por la oferta a una impulsada por la demanda. Creemos firmemente que las ciudades inteligentes se tratan de personas, no de tecnologías", dijo Abdulrahman Ibrahim, jefe de Datos y Oficial de Innovación en la Autoridad de Desarrollo Regional de Medina.

La plataforma se enfoca en facilitar la integración de la gestión de la ciudad para los departamentos gubernamentales, mejorar la calidad de vida de los residentes, enriquecer las experiencias de los visitantes, garantizar un bajo coste de entrada comercial para las pymes y simplificar la codificación para los desarrolladores de soluciones.

Como el cerebro garantiza el funcionamiento de todas las partes del cuerpo, Raseel funciona como una plataforma innovadora e interoperable que proporciona soluciones centralizadas para ciudades inteligentes. Se enfoca en permitir el intercambio fluido de datos y la entrega esencial de servicios, cubriendo las necesidades tanto públicas como privadas para una visión informada y una eficiencia optimizada.

"Técnicamente, seleccionamos a FIWARE como socio por la interoperabilidad, escalabilidad, apertura, seguridad, soporte comunitario y arquitectura modular", explicó Ibrahim.

En Viena, el Programa de ciudad inteligente de Medina (MSCP) presentó las soluciones inteligentes más destacadas y los proyectos actuales de la plataforma Raseel de Madinah, avanzar en el desarrollo e implementación de soluciones existentes y participar en la creación y difusión de tecnologías de código abierto.

La ciudad de Medina se ha convertido en la primera ciudad del mundo en ser miembro platino de FIWARE y en obtener un asiento en la Junta directiva de la Fundación.

Raseel es un sustantivo árabe derivado de la palabra "Mensajero". También significa "Agua dulce" que fluye sin problemas.

