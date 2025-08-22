MEDIPEEL acelera su crecimiento en Europa con su evento de tienda temporal en Printemps de París

Las colecciones exclusivas "Young Cica PDRN" y "Wrapping Mask" obtienen una respuesta entusiasta.

El líder en K-derma refuerza su presencia premium en Europa Occidental tras su éxito en Europa del Este.

La inmersión de la marca se refuerza mediante experiencias en tienda y colaboraciones con influencers.

SEOUL, Corea del Sur, 22 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- MEDIPEEL, una marca de dermoestética profesional, cautiva a los consumidores europeos con su tienda temporal de K-beauty en los icónicos grandes almacenes parisinos Printemps, lo que subraya su poderosa presencia en el mercado regional.

Como parte de una iniciativa conjunta entre Shinsegae Hyperground (la plataforma de Shinsegae Department Store para la expansión global de las marcas coreanas) y Printemps, los grandes almacenes de lujo de París, para celebrar su 160º aniversario, la tienda temporal estará abierta hasta el 31 de agosto en el Atrio de Printemps Haussmann en París. MEDIPEEL ha sido seleccionada como marca líder de belleza coreana para conectar directamente con los consumidores locales y ofrecer una experiencia de marca inmersiva en el lugar.

Tras consolidarse en Europa del Este mediante exposiciones y colaboraciones, MEDIPEEL aprovecha la tienda temporal de Printemps como un paso clave para extender su impulso a Europa Occidental. El público local ha mostrado un gran interés en las tecnologías innovadoras y los productos premium de la marca, en particular su experiencia en la corrección de la pigmentación y el cuidado del acné.

En el corazón de la tienda temporal se encuentran la mascarilla envolvente exclusiva de MEDIPEEL y la línea de sérums Young Cica PDRN. La mascarilla envolvente proporciona una reafirmación intensa y una luminosidad radiante, mientras que el sérum Young Cica PDRN ofrece beneficios multifuncionales, como calmantes, iluminadores, hidratantes y antiarrugas, abordando una amplia gama de necesidades de cuidado de la piel. Además, la línea de limpiadores de la marca, formulada para una limpieza suave y para pieles con tendencia a las imperfecciones, también ha recibido comentarios positivos de los consumidores europeos con piel sensible.

Para ampliar la influencia de su marca, MEDIPEEL colabora estrechamente con los equipos de redes sociales y relaciones públicas de Printemps para generar contenido diverso en el sitio. Los programas de influencers con vídeos de unboxing y pruebas de productos están generando interés orgánico en las redes sociales. Estas iniciativas son reconocidas por mantener la energía de la tienda temporal, a la vez que fomentan la confianza del consumidor y la afinidad con la marca.

Los programas in situ incluyen obsequios como llaveros de muñecas, mascarillas y cajas de relaciones públicas de Young Cica, lo que aumenta aún más la satisfacción de los visitantes. De cara al futuro, la Semana de la Marca MEDIPEEL (del 25 al 31 de agosto) combinará una Ruleta de la Suerte y una promoción de seguidores en Instagram para presentar una estrategia de marketing multidimensional que conecta a la perfección la experiencia en tienda con la interacción en línea.

Tras el éxito de la tienda temporal Printemps, MEDIPEEL avanza en las negociaciones con importantes compradores de Europa Occidental, especialmente en Alemania y el Reino Unido. Cabe destacar que la marca se prepara para entrar en Douglas Alemania, la plataforma minorista de belleza más grande de Europa, con más de 1.900 tiendas en toda la región, un centro crucial que consolidará aún más el posicionamiento premium de MEDIPEEL en Europa Occidental.

Esta feria temporal de Printemps es una etapa importante para consolidar nuestra presencia en Europa Occidental y conectar con los consumidores locales a un nivel más profundo, comentó un representante de MEDIPEEL. Con una sólida presencia en Europa del Este, MEDIPEEL se compromete a expandirse a mercados como Alemania y Reino Unido. Y a través de sus productos estrella, la Mascarilla Envolvente y la línea Young Cica PDRN, continuará mostrando la tecnología avanzada y el valor premium de K-derma en todo el mundo.

MEDIPEEL es la marca insignia de SKINIDEA, perteneciente a MDP Holdings (consejero delegado Michael Chung), una empresa de cartera de Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA es reconocida por sus productos innovadores que integran ingredientes premium y tecnología dermatológica patentada. Exportando a más de 75 países en todo el mundo, SKINIDEA desarrolla soluciones de cuidado de la piel de alto rendimiento mediante investigación exhaustiva y ensayos clínicos, garantizando mejoras instantáneas y duraderas adaptadas a diferentes tipos de piel.

