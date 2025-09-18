(Información remitida por la empresa firmante)

MEDIPEEL se expande por Europa tras un sólido desempeño en la CEI y refuerza su presencia global con el registro CPNP

Tras el éxito en los mercados de la CEI, ahora se está expandiendo a Europa.

En proceso de registro CPNP, se fortalece la confianza institucional y la capacidad de exportación.

Primera posición en ventas en la tienda temporal Printemps París, impulsando el crecimiento local con su línea insignia.

SEÚL, Corea del sur, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MEDIPEEL, marca líder en dermoestética profesional, está ampliando su presencia en Europa, aprovechando su éxito demostrado en la región de la CEI. La empresa se encuentra actualmente en proceso de registro en el Portal de Notificación de Productos Cosméticos (CPNP) de la UE, requisito indispensable para la exportación de cosméticos a Europa, con el fin de reforzar la estabilidad de la distribución y la credibilidad de la marca en la región.

Desde su entrada en el mercado de la CEI en 2019, MEDIPEEL ha abierto tiendas insignia en diversos canales, incluyendo la tienda de belleza ecológica ECO-PLACE, las plataformas online líderes OZON y WILDBERRIES, y la cadena de productos de belleza L'Etoile en ubicaciones estratégicas como Kazajistán y Bielorrusia. También ha abierto tiendas online y físicas en la prestigiosa cadena H&B Gold Apple, donde presenta más de 60 productos MEDIPEEL y DERMA MAISON, junto con marcas de prestigio mundial como Chanel, La Mer y Givenchy.

A lo largo de este proceso, ES International ha actuado como distribuidor en CEI de MEDIPEEL, supervisando operaciones fiables de distribución y exportación, al tiempo que contribuyó significativamente a la capacidad de la marca para generar un crecimiento sostenible en el mercado.

El impulso de MEDIPEEL trascendió la CEI y se extendió al ámbito europeo. En la "SEMANA DE LA K-BELLEZA 3.0 BULGARIA" de 2022, la empresa coorganizó la "Semana de la K-BELLEZA de Europa del Este" en el centro comercial Serdika Center con la Embajada de Corea en Bulgaria, logrando una gran participación de los consumidores. Ese mismo año, en Londres, MEDIPEEL presentó sus productos estrella durante la "Feria de Promoción B2C para PYMES Coreanas", celebrada en paralelo con el "Hallyu Pop Fest 2022", y posicionó el evento como una puerta de entrada para el crecimiento internacional.

Gracias a la extensión de estos esfuerzos, MEDIPEEL reafirmó su potencial de marca al lograr el número 1 en ventas en la categoría de cuidado de la piel en la tienda temporal K-Beauty en Printemps París en septiembre de 2025. El registro CPNP en curso de la marca representa más que una certificación, es un paso crítico para garantizar redes de distribución estables y elevar la credibilidad de la marca en toda Europa.

Para consolidarse como una marca de cuidado de la piel de alto rendimiento en el mercado europeo, MEDIPEEL presenta productos exclusivos, como la línea Peptide 9, el limpiador en polvo Micro Tea y la línea Phyto PDRN. La línea Peptide 9 es una de las soluciones antienvejecimiento premium más representativas de MEDIPEEL, mientras que el limpiador en polvo ha ganado reconocimiento por su concepto, que lo distingue de los limpiadores convencionales.

"El actual proceso de registro CPNP es más que una certificación: es un paso institucional esencial para reforzar la credibilidad y competitividad de MEDIPEEL en el mercado europeo", comentó un representante de MEDIPEEL. "Con nuestro exitoso modelo de CEI y nuestra diversa experiencia global, planeamos ampliar nuestras alianzas con importantes minoristas europeos y posicionarnos como una marca representativa de K-beauty". El representante añadió: "Estamos en conversaciones con Douglas, la principal plataforma de venta minorista de belleza de Europa, con cerca de 1.900 tiendas, especialmente para entrar en Alemania, lo que acelerará la expansión de nuestra distribución en Europa y consolidará aún más nuestra presencia global".

Los logros y la experiencia de MEDIPEEL han sido reconocidos a través de numerosos honores a nivel nacional e internacional, entre ellos la Torre de Exportación de 30 millones de dólares, el Gran Premio en los Premios Nacionales de Productividad y la Orden de la Torre de Bronce al Mérito del Servicio Industrial en la Convención de PYMES de Corea.

MEDIPEEL es la marca insignia de SKINIDEA, perteneciente a MDP Holdings (su consejero delegado es Michael Chung), una empresa de cartera de Morgan Stanley PE Asia (MSPEA). SKINIDEA es reconocida por sus productos innovadores que integran ingredientes de primera calidad y tecnología dermatológica patentada. Exportando a más de 75 países, SKINIDEA desarrolla soluciones de alto rendimiento para el cuidado de la piel mediante investigación exhaustiva y ensayos clínicos, garantizando mejoras instantáneas y duraderas adaptadas a diferentes tipos de piel.

