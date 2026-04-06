MEDIPEEL gana impulso en el canal de farmacias coreanas

(Información remitida por la empresa firmante)

- De la validación por parte del farmacéutico a la confianza global del consumidor

SEÚL, Corea del Sur, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Las farmacias coreanas (K-Pharmacy) se están consolidando rápidamente como uno de los canales de venta minorista de mayor confianza y crecimiento en la industria de la belleza de Corea, atrayendo cada vez más la atención de los consumidores globales.

En este panorama en constante evolución, MEDIPEEL, una marca profesional de dermoestética, está ganando un fuerte impulso, reforzando su credibilidad global entre los consumidores internacionales.

Más allá de la simple expansión de la distribución, la presencia de MEDIPEEL en las principales farmacias coreanas refleja su capacidad para cumplir con los estrictos estándares de selección de los farmacéuticos profesionales, ampliamente considerados como un indicador clave de la fiabilidad del producto y la experiencia en dermatología.

La marca se ha expandido recientemente a importantes farmacias coreanas en Seúl, incluyendo Berry New Pharmacy en Myeongdong, Hongdae y Seongsu, zonas reconocidas como centros de compras clave para los consumidores de belleza a nivel mundial. Además, MEDIPEEL ha llegado a Namsi Pharmacy, una farmacia tradicional fundada en 1954 y gestionada por tres generaciones, fortaleciendo así su presencia en la prestigiosa red de farmacias coreanas. Esta farmacia es especialmente conocida entre los turistas japoneses que buscan productos farmacéuticos coreanos auténticos y fiables.

Esta expansión refleja un cambio más amplio en el panorama de la belleza coreana, donde los canales de farmacia coreana (K-Pharmacy), que antes se centraban en productos funcionales y terapéuticos, están emergiendo rápidamente como espacios minoristas de referencia para el cuidado de la piel dermatológica.

Las principales líneas de productos de MEDIPEEL, que incluyen la línea Melanon X, la línea Retinal NMN y productos de tratamiento específicos como la crema para el cuello Naite y el stick para el cuello Naite, han tenido una gran acogida entre los consumidores locales e internacionales, y rápidamente se han convertido en productos agotados en las farmacias coreanas gracias al boca a boca.

Un representante de MEDIPEEL comentó: "Entrar en el canal de farmacias coreanas no se trata solo de distribución, sino que refleja un nivel de confianza ganado gracias a nuestra experiencia en formulación y al rendimiento de nuestros productos. Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia en los canales profesionales para consolidar aún más nuestra posición como una marca de cuidado dermatológico de confianza".

MEDIPEEL es la marca insignia de Skinidea, una compañía global de cuidado de la piel perteneciente a MDP Holdings. Con distribución en más de 75 países, la compañía se centra en el desarrollo de productos dermatológicos de alto rendimiento mediante investigación avanzada de ingredientes, tecnologías patentadas y formulaciones con respaldo clínico.

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