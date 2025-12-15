Medit anuncia promoción de fin de año 2025

Medit Announces 2025 Year-End Promotion - MEDIT/PR NEWSWIRE

SEÚL, Corea del sur, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Medit, líder mundial en soluciones de escaneo dental 3D, anunció el lanzamiento de la "Promoción de Fin de Año 2025 de Medit", una campaña por tiempo limitado que ofrece importantes beneficios a los profesionales dentales de todo el mundo. Los profesionales dentales pueden obtener más información sobre la promoción y dejar su información de contacto en https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/. La promoción celebra el lanzamiento del Medit i900 Mobility y ofrece promociones exclusivas de lanzamiento, además de importantes oportunidades de actualización para toda la familia Medit i900.

Beneficios exclusivos del lanzamiento de Medit i900 Mobility

Como parte del lanzamiento de Medit i900 Mobility, Medit presenta una promoción especial que ofrece una experiencia de movilidad mejorada mediante elementos de valor añadido, disponibles solo durante el período promocional. Este beneficio está diseñado para apoyar a los profesionales sanitarios que buscan un flujo de trabajo móvil fluido y flexible.

Intercambio y mejora de la familia Medit i900

Como parte de la celebración de fin de año, Medit también presenta un atractivo programa de intercambio que permite a los clientes actualizar su equipo a la familia Medit i900, una de las líneas de escáneres intraorales más avanzadas. Esta oferta permite a las clínicas modernizar sus capacidades de odontología digital con precisión, velocidad y facilidad de uso líderes en la industria, a la vez que disfrutan de importantes ahorros de hasta un 30 %.

Promoción por tiempo limitado hasta finales de 2025

Esta promoción solo está disponible hasta fin de año y ofrece a los profesionales dentales una oportunidad única de experimentar las últimas innovaciones de Medit y optimizar sus procesos clínicos a un precio excepcional. Todos los beneficios son por tiempo limitado y no se extenderán más allá del período promocional.

El Medit i900 Mobility lidera una nueva ola de innovación en la industria dental global como la primera solución en odontología digital compatible con un flujo de trabajo basado en iPad. Además, la familia Medit i900 ya ha ganado gran popularidad en entornos clínicos gracias a su diseño ligero y su excepcional precisión de escaneo.

Se recomienda a los profesionales dentales interesados en actualizar sus escáneres o explorar los flujos de trabajo centrados en la movilidad de Medit que visiten https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ para revisar la elegibilidad, obtener más información sobre la disponibilidad local y enviar sus datos para seguimiento.

Acerca de Medit

Medit es un proveedor global de escáneres intraorales 3D y soluciones de odontología digital basadas en tecnología propia. La empresa facilita la colaboración entre clínicas y laboratorios dentales mediante innovadoras soluciones de hardware y software. Con sede en Seúl, Corea del Sur, desde el año 2000, Medit cuenta con una sólida presencia global a través de sus oficinas en América y Europa y una red de distribuidores que abarca más de 100 países. Para más información y actualizaciones, visite www.medit.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842519/Global_Promo__EN_I_960x1200_20251209_000453.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

