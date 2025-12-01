Medit recognized as the top brand in a global brand perception study by an external insights agency - MEDIT/PR NEWSWIRE

-Medit reconocida como la marca líder en un estudio global de percepción de marca realizado por una agencia de análisis externa

Un análisis global de 3.800 conversaciones de la comunidad r/Dentistry de Reddit destaca un sólido reconocimiento de los usuarios por la usabilidad del software, la flexibilidad del flujo de trabajo y el valor general.

SEUL, Corea del Sur, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Medit, empresa líder en odontología digital, ha sido clasificada como la mejor marca de escáneres intraorales (IOS) en un estudio global de percepción de marca realizado por una agencia de análisis externa. El estudio analizó más de 3.800 debates públicos de la comunidad de Reddit r/Dentistry, donde profesionales clínicos y usuarios comparten abiertamente sus experiencias con herramientas y flujos de trabajo de odontología digital.

Según el informe, Medit obtuvo la mayor puntuación de percepción general de marca entre las principales marcas de escáneres intraorales incluidas en el análisis. En este conjunto de datos, la percepción de Medit se caracterizó por un 29,9 % de comentarios explícitamente positivos (el porcentaje más alto de percepción positiva entre las marcas analizadas), lo que destaca un fuerte reconocimiento del rendimiento de Medit con iOS, la experiencia con el software y el valor general en los comentarios generados por los usuarios relacionados con el uso y las impresiones de iOS.

Cómo se realizó el análisis

El conjunto de datos se recopiló de Reddit, una de las plataformas de debate abierto más grandes. El análisis se centró en la comunidad r/Dentistry, donde los profesionales clínicos intercambian frecuentemente información sobre escáneres, flujos de trabajo clínicos y experiencias con el software.

Para la clasificación de opiniones y la interpretación de temas, el estudio utilizó el modelo de IA Gemma3 de Google para categorizar los comentarios de los usuarios en grupos positivos, neutrales y negativos. La evaluación enfatizó las tendencias agregadas dentro de la comunidad en lugar de las opiniones individuales.

Hallazgos clave del análisis

El estudio revisó debates sobre temas como la usabilidad del software, la flexibilidad del flujo de trabajo, las consideraciones de valor y la experiencia clínica general.

Medit registró la mayor puntuación general de percepción de marca entre las marcas analizadas.

La tasa de sentimiento positivo de Medit representó la mayor proporción de comentarios positivos dentro del conjunto de datos.

Las discusiones de la comunidad destacaron con frecuencia la interfaz intuitiva del software de Medit, las opciones de flujo de trabajo adaptables, la rentabilidad y las actualizaciones continuas de valor añadido.

Estos factores se mencionaron sistemáticamente como contribuyentes a la adopción digital y la eficiencia clínica diaria para los usuarios de iOS.

Resumen del estudio y socio de investigación externo

El estudio fue realizado por insightsZ, una agencia global de análisis de datos especializada en análisis de la industria dental y de la salud digital. Mediante el uso de modelos de sentimiento basados en IA en conversaciones a gran escala de la comunidad r/Dentistry de Reddit, insightsZ tradujo las conversaciones de los usuarios en señales claras sobre la percepción de la marca, la experiencia del usuario y las tendencias del mercado.

Los hallazgos ofrecen a los profesionales clínicos una perspectiva basada en pares sobre cómo se experimentan las marcas de escáneres intraorales en la práctica diaria, desde la usabilidad del software hasta la flexibilidad y el valor del flujo de trabajo. Para Medit, los resultados confirman un enfoque centrado en el usuario, centrado en la apertura, la accesibilidad y el valor a largo plazo para la odontología digital.

Acerca de Medit

Medit es una empresa global de odontología digital especializada en escáneres intraorales y soluciones de software conectadas. A través de su plataforma abierta e intuitiva, Medit permite a los profesionales de la odontología diseñar flujos de trabajo digitales flexibles que optimizan la eficiencia clínica y la experiencia del paciente.

Con sede en Seúl, Corea del Sur, Medit colabora con clínicas, laboratorios y socios de todo el mundo para hacer que la odontología digital avanzada sea más accesible. Mediante la entrega continua de actualizaciones de software de valor añadido e innovaciones en el flujo de trabajo, Medit permite a las clínicas de todos los tamaños adoptar y ampliar el uso de las tecnologías digitales con confianza.

Para más información, visite medit.com.

Fuente: insightsZ – Global IOS Category Series: Sentiment Analysis of Leading IOS Brands Vol. I (2025)Plataforma: Reddit / r/Dentistry

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833953/Press_Release_image_A_I_Awareness_Campaign__25_11_27.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-reconocida-como-la-marca-lider-en-un-estudio-global-de-percepcion-de-marca-302628771.html