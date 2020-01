COMUNICADO: Medit responde a la demanda por violación de patente en curso en Alemania

Publicado 15/01/2020 15:32:40 CET

SEÚL, Corea del Sur, 15 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Medit ha anunciado hoy que hay una demanda en curso en Alemania en relación con la patente europea n.º 2 568 870 B1.

https://mma.prnewswire.com/media/1076877/Medit_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1076877/Medit_Logo.jpg ]

El Tribunal Regional de Duesseldorf (Alemania) dictó sentencia el 9 de enero de 2020 (caso n.º 4c O 11/19), sosteniendo que el exitoso escáner "i500" de Medit infringe la parte alemana de la patente europea 2 568 870 de 3Shape A/S. El tribunal ha interpretado la patente en su más amplio sentido. Medit está en desacuerdo con la sentencia y recurrirá la resolución en primera instancia ante el Tribunal de Apelación de Duesseldorf. Además, el sistema judicial alemán no tiene en cuenta la validez de la patente en su totalidad. Medit ha cuestionado la validez de la patente en un recurso de nulidad. Con la interpretación ya aplicada por el tribunal de infracción, Medit está decidida a demostrar que la patente no es válida, de manera que todas las demandas interpuestas por 3Shape son infundadas.

Medit también aclara que la sentencia solo guarda relación con Alemania y que no surte efecto en otros países. La sentencia solo atañe a Medit y sus empresas asociadas no forman parte de la causa. 3Shape tomó la decisión consciente de demandar únicamente a Medit, por lo que la sentencia no afectará a sus socios, de forma que estos no están obligados a emprender ningún tipo de acción como resultado de la vista contra Medit.

Con independencia de la sentencia final del caso, Medit cree que esto no tendrá ningún impacto en su suministro de productos, y la empresa presentará, a lo largo de enero de 2020, una nueva actualización de software con las mismas prestaciones excelentes de siempre para mitigar cualquier tipo de problemas de patente objeto de la resolución en primera instancia.

Medit ha estado desarrollando tecnologías de escaneado 3D durante más de 20 años, llevando el conocimiento adquirido en el campo industrial para expandirse en el campo de la odontología. El propósito de la empresa es proporcionar un sistema realmente abierto para los usuarios del sector de la odontología, proporcionando a los odontólogos la libertad y flexibilidad de trabajar con diferentes proveedores de software y socios. Medit no vacilará en su empeño de continuar desarrollando soluciones más innovadoras para conseguir que la odontología digital sea más accesible para todos.

Acerca de Medit Corp

Medit es un proveedor global de mediciones 3D y soluciones CAD/CAM para clínicas y laboratorios dentales, incluidos escáneres intraorales, basados en su propia tecnología vanguardista patentada. La empresa también desarrolla soluciones de plataforma para la odontología digital, dando cabida a flujos de trabajo colaborativos. Además, la línea Solutionix ofrece escáneres 3D y software al mercado industrial. El objetivo de la empresa es ofrecer tecnología innovadora y productos de la más alta calidad para garantizar el crecimiento mutuo de todos los socios.

Medit tiene su sede en Seúl (Corea del Sur) desde su fundación en 2000. La empresa también cuenta con representantes en el continente americano y Europa, y presume de una red global de distribuidores en más de 70 países.

CONTACTO: CONTACTO: JY Choi, director de Marketing, jy.choi@medit.com,+82-70-4272-2607; Medit Corp, (02855) 35, Gaeunsa-gil, Seongbuk-gu, Seúl,República de Corea, pr@medit.com

Sitio Web: https://www.medit.com//