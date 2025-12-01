MediView obtiene su primera marca CE y lleva la realidad aumentada a la sanidad europea

(Información remitida por la empresa firmante)

CLEVELAND, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MediView XR, Inc., pionera en realidad aumentada clínica y computación espacial, anunció con orgullo su primera certificación de la marca CE, un hito regulatorio significativo que permite la introducción de sus innovadoras soluciones de realidad mixta en toda Europa. Este hito representa un momento decisivo para MediView y subraya el liderazgo de la compañía en procedimientos guiados por imágenes y su compromiso con la transformación de la atención médica mediante tecnologías de visualización y datos de vanguardia. También señala una aceleración más amplia en la adopción de tecnologías de realidad mixta en la medicina moderna.

La marca CE valida la dedicación de MediView para cumplir con los rigurosos estándares europeos de seguridad y rendimiento, afirmando la posición de la empresa a la vanguardia de la visualización clínica de próxima generación y allanando el camino para que los médicos accedan a herramientas avanzadas de realidad extendida que mejoran la planificación, visualización, ejecución y colaboración de procedimientos.

La línea entre el mundo físico y el digital se ha difuminado, lo que proporciona a los profesionales clínicos la información necesaria en el punto de atención para tomar las mejores decisiones para los pacientes. Esta innovadora tecnología de imagen se está utilizando como alternativa a las engorrosas soluciones tradicionales de imagen 2D, ofreciendo a los médicos la capacidad de mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, la ergonomía y la visualización 3D, a la vez que permite alcanzar nuevos niveles de percepción espacial y acceso a datos en tiempo real. El sistema de MediView utiliza realidad aumentada inmersiva para ofrecer a los profesionales clínicos la posibilidad de visualizar holográficamente múltiples fuentes de imagen de forma personalizable, independientemente de la posición de trabajo. El sistema mejora la claridad cognitiva con la visualización 3D de la anatomía para evaluar mejor las estructuras complejas y facilita un mayor acceso y una atención colaborativa con funciones de colaboración, consulta, formación y supervisión remotas.

"Nos enorgullece ser una de las primeras soluciones de realidad aumentada homologadas en Europa. Esta marca CE es un testimonio del increíble trabajo de nuestro equipo y de la visión de MediView de marcar el comienzo de una nueva era en intervenciones guiadas por imágenes", declaró Mina Fahim, consejera delegada de MediView. "Con la introducción de soluciones de realidad aumentada en el mercado europeo, damos un paso significativo para elevar el estándar de atención, abriendo nuevas posibilidades para profesionales sanitarios y pacientes, y proporcionando a los profesionales sanitarios acceso a información que simplifica su toma de decisiones".

Con esta certificación, MediView ahora está en una posición única para ofrecer su ecosistema avanzado de realidad mixta a hospitales y sistemas de atención médica en toda Europa, respaldando procedimientos mínimamente invasivos y modelos de atención colaborativa que antes eran inimaginables y marcando un punto de inflexión global para las tecnologías inmersivas en la atención médica.

Acerca de MediView

MediView es una empresa de tecnología médica con sede en Cleveland, Ohio, que trabaja para mejorar la atención médica mediante visualización intuitiva, colaboración fluida y análisis basados en datos. Su plataforma integral de realidad aumentada busca aprovechar al máximo el potencial de los datos 3D para transformar los procedimientos médicos guiados por imágenes, haciendo más accesibles los procedimientos menos invasivos.

Para consultas de medios, contacte con:

Karly Kocik Gerente de Marketing Digital y EventosMediView karly.kocik@mediview.com (216) 306-1977

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1970626/MediView_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mediview-obtiene-su-primera-marca-ce-y-lleva-la-realidad-aumentada-a-la-sanidad-europea-302625815.html