Medline amplía su presencia manufacturera en Eslovaquia para respaldar el crecimiento a largo plazo en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

UTRECHT, Paises Bajos, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Medline International B.V., parte de Medline Inc. ("Medline") (NASDAQ: MDLN), proveedor líder de productos médico-quirúrgicos y soluciones para la cadena de suministro que presta servicios a proveedores de atención médica en EMEA, continúa avanzando en su proyecto de expansión del centro de fabricación en Partizánske, Eslovaquia. Esta inversión refuerza el compromiso a largo plazo de la compañía con la excelencia en la fabricación, la resiliencia del suministro y la cercanía con el cliente en toda la región EMEA.

Se espera que la nueva planta, actualmente en construcción junto a la planta existente de Medline, amplíe significativamente la capacidad de producción y respalde el crecimiento futuro de la compañía en toda Europa. El proyecto se mantiene dentro del cronograma previsto y se espera que la producción comience en 2027.

La ampliación incluye una nueva sala limpia y flujos operativos mejorados, diseñados para reforzar aún más la eficiencia, la flexibilidad y la fiabilidad del suministro para los clientes.

"Esta expansión representa una importante inversión estratégica en nuestra red de fabricación europea y en nuestra capacidad para brindar a los clientes soluciones confiables y de alta calidad cerca de donde las necesitan", declaró Hervé Million, presidente de Medline para Europa, Oriente Medio y África. "Este proyecto también refleja nuestra confianza en el futuro, nuestro compromiso con la excelencia operativa y nuestra dedicación a los empleados y las comunidades que impulsan nuestro crecimiento".

Se prevé que esta expansión genere oportunidades de empleo adicionales con el tiempo y fortalezca aún más el papel de Medline como importante empleador en la fabricación de productos sanitarios en Eslovaquia.

Desarrolladas según altos estándares de sostenibilidad, las instalaciones están diseñadas para obtener la certificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Excelente e incorporarán soluciones de eficiencia energética, incluidos sistemas de energía solar.

La expansión en Eslovaquia refleja la continua inversión de Medline en capacidades de fabricación europeas sólidas y su compromiso de mejorar el funcionamiento de la atención médica mediante la entrega de soluciones fiables y de alta calidad cerca de donde se necesita la atención.

Acerca de Medline

Medline es uno de los mayores proveedores de productos médico-quirúrgicos y soluciones para la cadena de suministro, que atiende a todos los niveles de atención médica. Gracias a su amplio portafolio de productos, su sólida cadena de suministro y sus soluciones clínicas líderes, Medline ayuda a los proveedores de atención médica a mejorar sus resultados clínicos, financieros y operativos.

Con sede en Estados Unidos, Medline emplea a más de 45.000 personas en todo el mundo y opera en más de 100 países y territorios.

En EMEA, Medline se asocia con hospitales, residencias de ancianos y profesionales sanitarios para ofrecer productos con enfoque clínico y soluciones para la cadena de suministro que respaldan la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y la mejora de los resultados.

Al combinar una escala global con un conocimiento local, y basándose en su tradición, proximidad a los clientes, fiabilidad y sostenibilidad, Medline ayuda a que la atención médica funcione mejor, lo que permite a los médicos centrarse en lo que más importa: el cuidado de los pacientes.

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