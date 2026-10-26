Medline celebra 10 años de colaboración con WRAP, promoviendo la fabricación responsable.

(Información remitida por la empresa firmante)

Utrecht, Países Bajos, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Medline International celebra su décimo año consecutivo de asociación con Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), marcando una década de trabajo continuo en prácticas comerciales responsables, fabricación ética e integridad de la cadena de suministro.

Mantener esta asociación durante la última década demuestra los esfuerzos de Medline International por crear productos de manera responsable mientras promueve la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas y se esfuerza por mantener altos estándares laborales. Este hito refuerza la creencia de Medline International de que los productos de atención médica de calidad deben estar respaldados por prácticas de abastecimiento ético y defender los derechos humanos fundamentales de los trabajadores a lo largo de nuestra cadena de suministro.

WRAP es una organización global independiente centrada en promover prácticas seguras, legales, humanas y éticas en los centros de fabricación. A través de evaluaciones y auditorías regulares de cumplimiento social, la certificación WRAP proporciona un marco para que los fabricantes demuestren su compromiso con prácticas de producción responsables y fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas entre clientes y socios.

En la última década, Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hemos hecho con WRAP para avanzar hacia un progreso significativo mientras apoyamos la calidad, el cumplimiento y el respeto por los trabajadores", dijo Oliver Watts, Director de Sostenibilidad EMEA

La certificación WRAP se basa en 12 principios que abarcan áreas como el cumplimiento de las leyes y las normas laborales, la prohibición del trabajo forzoso e infantil, la salud y la seguridad, la remuneración y las prestaciones, las horas de trabajo, la no discriminación, la libertad de asociación y la responsabilidad medioambiental.

Juntos, estos estándares ayudan a crear una cadena de suministro resiliente y transparente que apoya la toma de decisiones éticas mientras mantiene la confianza de clientes, empleados, proveedores y comunidades.

La asociación, confianza y compromiso de Medline International con el cumplimiento social han sido fundamentales para nuestro éxito compartido en la industria de productos médicos. Juntos, hemos fortalecido las prácticas laborales éticas, mejorado la vida y el bienestar de los trabajadores y construido una base sólida para el crecimiento sostenible.

Acerca de Medline

Somos el mayor proveedor de productos médico-quirúrgicos y soluciones de cadena de suministro, dando servicio a todos los puntos de atención. A través de su amplia cartera de productos, su resistente cadena de suministro y sus soluciones clínicas líderes, Medline ayuda a los proveedores sanitarios a mejorar sus resultados clínicos, financieros y operativos. Con sede en Northfield (Illinois), la empresa emplea a más de 45.000 personas en todo el mundo y opera en más de 100 países y territorios.

Para obtener más información sobre cómo Medline ayuda a que la atención médica funcione mejor, visite www.medline.eu/es.

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