Medline lanza la campaña «10 minutos que importan» para destacar el valor del tiempo en el quirófano

(Información remitida por la empresa firmante)

UTRECHT, Países Bajos, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Medline EMEA ha lanzado 10 minutos que importan, una nueva campaña que explora el valor del tiempo en el quirófano y cómo las soluciones prácticas pueden ayudar a los profesionales de la salud a aprovecharlo al máximo.

Los equipos de quirófano trabajan en entornos exigentes donde el tiempo y la atención son fundamentales. La elevada carga de trabajo y las complejas responsabilidades clínicas pueden contribuir al estrés y al agotamiento del personal de enfermería de quirófano. Al mismo tiempo, la preparación de una intervención conlleva numerosas tareas logísticas, desde reunir y abrir componentes individuales hasta preparar los carros y gestionar los residuos de los envases.

Un estudio que comparaba las bandejas quirúrgicas personalizadas con los instrumentos estériles envasados individualmente reveló una reducción significativa en el tiempo de preparación. Se ahorraron más de 10 minutos en las tareas de apertura del instrumental realizadas por el personal de enfermería quirúrgica y circulante. Los investigadores también señalaron que el tiempo ganado permitió a los equipos clínicos dedicar más atención al paciente y al procedimiento.

"La idea detrás de esta campaña es poner en valor el tiempo", afirmó Michela Toffali, directora de Marketing y Comunicación de Medline EMEA. "Es fácil traducir las pequeñas mejoras en eficiencia a cifras, pero esos minutos tienen un valor real en el quirófano. '10 Minutes That Matter' pone de relieve ese valor al analizar lo que el tiempo significa para quienes prestan asistencia sanitaria a diario".

A través de "10 Minutes That Matter", Medline destaca un principio sencillo: la eficiencia alcanza su máximo valor cuando respalda a las personas que prestan y reciben atención sanitaria. Al reducir la complejidad de los procesos internos, Medline busca ayudar a los profesionales sanitarios a optimizar la prestación de asistencia sanitaria.

"10 Minutes That Matter' trata de ir más allá de las métricas de eficiencia y reconocer el valor humano del tiempo", afirmó Hervé Million, presidente de Medline EMEA. "En última instancia, queremos que los profesionales sanitarios puedan dedicar su experiencia y atención a lo que más importa"

Las bandejas para procedimientos estériles (SPT) de Medline reúnen los componentes necesarios para un procedimiento específico en un único kit estéril y personalizado. Este enfoque reduce la necesidad de gestionar múltiples artículos envasados individualmente y permite agilizar las actividades previas, durante y posteriores al procedimiento.

Desde 2011, Medline ha suministrado más de 120 millones de bandejas para procedimientos estériles en la región EMEA, colaborando estrechamente con profesionales sanitarios para desarrollar kits adaptados a procedimientos y requisitos clínicos específicos. Las revisiones periódicas permiten a los equipos ajustar el contenido de los kits a medida que evolucionan las prácticas y las necesidades.

Acerca de Medline

Somos el mayor proveedor de productos médico-quirúrgicos y soluciones de cadena de suministro, dando servicio a todos los puntos de atención. A través de su amplia cartera de productos, su resistente cadena de suministro y sus soluciones clínicas líderes, Medline ayuda a los proveedores sanitarios a mejorar sus resultados clínicos, financieros y operativos. Con sede en Northfield (Illinois), la empresa emplea a más de 45.000 personas en todo el mundo y opera en más de 100 países y territorios.

Al combinar una escala global con un conocimiento local, y basándose en su tradición, proximidad a los clientes, fiabilidad y sostenibilidad, Medline ayuda a que la atención médica funcione mejor, lo que permite a los médicos centrarse en lo que más importa: el cuidado de los pacientes.

Descubra cómo las bandejas estériles para procedimientos ahorran un tiempo valioso y ayudan a que la atención médica funcione mejor:

https://www.medline.eu/uk/solutions/sterile-procedure-trays?utm_source=newswire&utm_medium=pr&utm_campaign=spt_2026

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