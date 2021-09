Meet and Code: La digitalización de la educación en Europa es clave para mejorar las competencias digitales

Las competencias digitales de los europeos siguen siendo un reto. Por ello, la Comisión Europea estableció un plan de acción para dotar al 70% de los adultos de competencias digitales básicas para 2025 y para reducir a la mitad la cantidad de jóvenes de 13 a 14 años que carecen de competencias digitales al 15% para 2030

Para ello está Meet and Code (www.Meet-and-Code.org), el mayor programa europeo de competencias digitales para jóvenes, que proporciona a las organizaciones locales sin ánimo de lucro (ONL) financiación para organizar eventos en los que se enseñe codificación y competencias digitales. El socio de Meet and Code de Haus des Stiftens gGmbH, Clemens Frede, afirma que la pandemia ha acelerado el aprendizaje electrónico y ha puesto de relieve los resultados positivos que ha tenido.



Esto se pone de manifiesto en los aprendizajes de algunas de las ONL locales que participan en Meet and Code:



1. El aumento del acceso está fomentando la participación

El presidente de la Asociación 2Piny en Polonia, Jacek Suliga, dijo que el aprendizaje electrónico durante la pandemia ha inundado tanto a los estudiantes como a los profesores con las nuevas tecnologías, empujándolos a adaptarse y aprender. "Esto ha ayudado a todos a superar sus miedos en torno a la tecnología", añadió.



Ronen Even Tzur, de Kids Life Skills en Luxemburgo, explicó que el aprendizaje en línea también mejoró el acceso a los talentos a distancia, incluidos los profesores especializados.



2. COVID-19 e-aceleración

"Todo el mundo se ha visto empujado a utilizar herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus actividades, incluso en entornos que históricamente han estado alejados del mundo tecnológico, como en nuestras escuelas. Por ello, se han tenido que desarrollar habilidades tecnológicas básicas", dijo un representante de Stripes Cooperativa Sociale Onlus, Italia.



Peter Zafka, de Spolek Navis (República Checa), añadió que la educación en línea ya ha mejorado las competencias digitales de alumnos y profesores. El entorno online amplía las oportunidades de aprendizaje y mejora el acceso a los recursos educativos.



3. Se puede hacer más para mejorar las competencias digitales

Doris Raab, directora del TalentForumSaar de StudienStiftungSaar en Alemania, dijo que no basta con enseñar a los niños contenidos de aprendizaje digital. "Es necesario que aprendan habilidades mediáticas de gran alcance. Esto debería ser la base de un conjunto estandarizado de habilidades digitales básicas que permitan la equidad educativa."



"Cada niño debería tener acceso a los ordenadores y a la tecnología para desarrollar y aprender habilidades digitales; la Unión Europea debería financiar esta iniciativa y asegurarse de que todos los Estados miembros la cumplen", sugieren Catalina y Ravzan Enescu, de Give-IT.org, Rumanía.



Sin embargo, Anna Kovbasiuk, del Centro de Iniciativas Europeas, afirma que la mejora de la alfabetización digital en Europa llegará con la digitalización general de todas las esferas de la vida de las personas.



"En Meet and Code nos entusiasma ver la colaboración de los sectores público y privado para capacitar a los jóvenes locales para que den forma a su futuro", afirma Clemens Frede, de Meet and Code. "Nuestros eventos comenzaron el 1 de septiembre y tendrán su punto álgido del 9 al 25 de octubre, en consonancia con la Semana del Código de la UE (https://codeweek.eu). Juntos, y a través del poder de las asociaciones y la colaboración, podemos desempeñar nuestro papel en la mejora de las competencias digitales en toda Europa", concluye.







