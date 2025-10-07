Mega Mobil aterriza en España de la mano de Tinkervan, líder en camperización

(Información remitida por la empresa firmante)

Tinkervan presenta en exclusiva la distribución de Mega Mobil en España, la marca de campers de gran volumen que combina habitáculos espaciosos, aislamiento de alta eficiencia y acabados totalmente personalizables. Con esta incorporación, los aficionados al mundo camper podrán acceder a modelos listos para disfrutar desde el primer día

España, 7 de octubre.-

Mega Mobil llega con fuerza

Tinkervan, referente indiscutible en camperización nacional

Con más de 15 años de trayectoria, Tinkervan se ha consolidado como el motor del sector camper en España, especializándose en vehículos de tamaño medio y compacto y proporcionando soluciones completas y especializadas a deportistas, viajeros, profesionales y familias.



• Partners oficiales: Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Citroën, Peugeot y Opel.



• Servicios de taller: instalación de techos elevables, sistemas eléctricos y baterías de litio, calefacción estacionaria, aislamiento térmico, mobiliario a medida, homologación y certificaciones ITV.



• Calidad y sostenibilidad: materiales certificados de plantaciones sostenibles y compromiso "cero impacto".



Participación en el Salón Caravaning Barcelona

El Salón Internacional del Caravaning de Barcelona es la feria comercial más importante de España dedicada al mundo de las autocaravanas, caravanas, campers y el turismo itinerante, con más de 700 vehículos expuestos, 180 expositores y espacios temáticos como Travelvaning y Gastrovaning .



Cuándo: 11 – 19 de octubre

Dónde: Fira Barcelona – Montjuïc, Pabellón 2



En el stand de Tinkervan & Mega Mobil, junto a Ford España y Toyota España, los asistentes podrán:



• Explorar en stock toda la gama Mega Mobil.



• Ver la célula Tischer para pick-ups con − 3 000 € de descuento.



• Acceder a promo exclusiva en instalación de techos elevables.



• Recibir asesoría personalizada para configurar su próximo camper.



Promociones exclusivas durante la feria



• Hasta 7 000 € de descuento según modelo Mega Mobil.



• − 3 000 € de descuento en célula Tischer.



• Oferta especial en techos elevables.



"Reserva una visita personalizada ahora y asegura trato preferente, demo en vivo y condiciones irrepetibles". Entrar en www.tinkervan.es







Contacto

Nombre contacto: Carlos Escudero

Descripción contacto: Director Gerente Tinkervan

Teléfono de contacto: 974 283 142

