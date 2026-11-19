(Información remitida por la empresa firmante)

- MegaRobo recauda cerca de 200 millones de dólares en una nueva ronda de financiación para construir una infraestructura de inteligencia para el mundo físico

La próxima frontera de la IA es el mundo físico. La ciencia es el punto de partida

SUZHOU, China, 19 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- MegaRobo Technologies (MegaRobo), una empresa tecnológica que desarrolla infraestructura inteligente para el mundo físico, anunció hoy que ha recaudado cerca de 200 millones de dólares estadounidenses en una nueva ronda de financiación, en la que ha participado la Oman Investment Authority (OIA), el fondo soberano de inversión del Sultanato de Omán. Asimismo, los inversores actuales Asia Investment Capital, Granite Asia y Sinovation Ventures han mantenido su apoyo a la compañía, a la que también se ha sumado CMB International.

La nueva financiación respaldará la inversión continua de MegaRobo en tecnología central, la expansión global de su negocio de IA para la ciencia (AI for Science) y el desarrollo de una infraestructura que permita a la IA operar en entornos físicos cada vez más complejos.

La próxima frontera de la IA es el mundo físico.

La primera generación de IA aprendió principalmente a partir de información digital: Texto, imágenes, vídeo y código. La siguiente generación aprenderá, cada vez más, interactuando con el mundo físico: Actuando sobre sistemas reales, observando los resultados y utilizando dichos resultados para decidir qué hacer a continuación.

En la ciencia, esto implica ir más allá de la lectura de artículos, la predicción de estructuras o la generación de moléculas. La IA también debe ser capaz de diseñar experimentos, ejecutarlos en laboratorios reales, observar los resultados y aprender de lo que sucede.

MegaRobo está construyendo la infraestructura para esa transición. Su solución propia One Intelligence Stack conecta la inteligencia con la ejecución, integrando modelos y agentes, datos, flujos de trabajo, software, instrumentos científicos, robótica, automatización y retroalimentación del mundo real en una base tecnológica única y reutilizable.

Una plataforma de inteligencia. Para sistemas físicos complejos.

PENSAR → DISEÑAR → EJECUTAR → OBSERVAR → APRENDER

La ciencia es donde comienza todo.

La ciencia constituye el primer banco de pruebas para esta arquitectura, ya que exige a la IA hacer algo más que analizar información. El descubrimiento científico depende de un ciclo continuo que abarca el razonamiento, el diseño, la experimentación física, la observación y el aprendizaje; a menudo, en condiciones en las que se desconoce la respuesta de antemano.

MegaRobo está aplicando esta arquitectura al descubrimiento científico y a la I+D farmacéutica mediante una infraestructura integrada de IA para la ciencia que combina IA, computación científica, ejecución experimental, datos y toma de decisiones en I+D.

La empresa ha suministrado productos y tecnologías a más de 500 clientes, entre ellos destacadas compañías farmacéuticas a nivel mundial, organizaciones dedicadas al descubrimiento de fármacos, empresas de biotecnología e instituciones de investigación. Sus sistemas respaldan etapas clave del descubrimiento y desarrollo, tales como la investigación inicial, la identificación de dianas y mecanismos, el cribado de fármacos y la optimización de candidatos.

A través de Megalaxy Lab, MegaRobo también está haciendo que la experimentación en el mundo real sea cada vez más programable. Los investigadores y los agentes de IA pueden configurar experimentos, dirigirlos a sistemas de laboratorio automatizados, realizar un seguimiento de su ejecución y obtener resultados estructurados y legibles por máquina, los cuales pueden integrarse directamente en el siguiente ciclo de razonamiento científico. Megalaxy Lab ha prestado servicio a más de 200 clientes.

MegaRobo extiende ahora esta capacidad a la comunidad global de IA para la ciencia. En colaboración con socios del sector, como Tencent Cloud y Twist Bioscience, la empresa ha lanzado Poreva Open, un desafío global de diseño de proteínas mediante IA, abierto a todo tipo de modelos y enfoques técnicos. Megalaxy Lab llevará a cabo la validación experimental (en laboratorio) de más de 10.000 secuencias de proteínas diseñadas, brindando a los innovadores de todo el mundo la oportunidad de contrastar sus modelos con resultados experimentales reales. Al poner la validación experimental a gran escala a disposición de la comunidad investigadora global, Poreva Open aspira a contribuir al establecimiento de un marco de referencia común para el diseño de proteínas basado en la IA.

Esto marca un cambio en la forma en que se accede a la infraestructura científica: Pasando de un trabajo de laboratorio organizado principalmente en torno a proyectos individuales hacia una capacidad experimental que, cada vez más, puede estandarizarse, automatizarse y solicitarse bajo demanda por parte de científicos, software y agentes de IA.

Una base reutilizable para sistemas físicos complejos

MegaRobo comienza en el ámbito de la ciencia, pero su arquitectura subyacente está diseñada también para otros sistemas físicos complejos. Siempre que la IA deba interactuar con instrumentos, máquinas, materiales, procesos y la retroalimentación del mundo real, surge el mismo desafío fundamental: La inteligencia debe conectarse con la ejecución, y la ejecución debe generar observaciones a partir de las cuales la inteligencia pueda aprender.

MegaRobo está desarrollando una plataforma inteligente (One Intelligence Stack) como una base tecnológica común para esta interacción; no como un conjunto de aplicaciones de IA o productos de automatización aislados, sino como una infraestructura que permite a la IA actuar, observar y aprender en entornos físicos complejos.

Daniel Huang, fundador y consejero delegado MegaRobo, señaló: La primera generación de IA aprendió del conocimiento acumulado por la humanidad. La próxima generación aprenderá, cada vez más, mediante la interacción con el mundo físico: A través de experimentos, procesos de producción y retroalimentación continua. Este cambio transforma a la IA, pasando de ser un sistema que interpreta el mundo a uno capaz de contribuir a la creación de nuevos conocimientos, materiales, procesos y productos. MegaRobo está desarrollando la infraestructura necesaria para esa transición.

Liu Erh Fei, socio fundador y consejero delegado de Asia Investment Capital, explicó: Como accionista a largo plazo, hemos visto a MegaRobo impulsar la innovación de manera constante, ganarse la confianza de sus clientes y transformar sus capacidades tecnológicas en aplicaciones comerciales. Su capacidad para integrar inteligencia artificial, software y hardware, sumada a su experiencia en investigación científica y manufactura avanzada, respalda nuestra inversión continua. Esperamos seguir apoyando a MegaRobo a medida que fortalece aún más sus plataformas de productos y tecnología, y atiende a un mayor número de clientes en todo el mundo.

Esta nueva ronda se suma al respaldo que MegaRobo ha recibido durante mucho tiempo por parte de destacados inversores globales y socios estratégicos. Hasta la fecha, la empresa ha recaudado aproximadamente 600 millones de dólares estadounidenses a través de varias rondas de financiación. Esto incluye una ronda de serie C de cerca de 300 millones de dólares, coliderada por Goldman Sachs Alternatives, Asia Investment Capital y Granite Asia, con la participación de Pavilion Capital, entidad que forma parte del grupo Seviora de Temasek. Inversores a largo plazo, como Sinovation Ventures, Joy Capital y MPCi, han seguido apoyando a MegaRobo a lo largo de las distintas etapas de su crecimiento. Entre los inversores iniciales del sector también figuran WuXi AppTec y Bosch Ventures.

En conjunto, este diverso grupo de socios de los sectores tecnológico, financiero e industrial refleja la evolución de MegaRobo hacia una empresa tecnológica global con sólidas capacidades que abarcan desde el descubrimiento científico hasta sistemas físicos complejos. Su continua expansión por Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia acelerará el despliegue a escala mundial de una infraestructura inteligente para el mundo físico.

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