-Meiyume en Cosmopack Asia 2025: SEEDED — Enraizada en la Inteligencia, Conectada a través de la Veta de la Belleza

HONG KONG, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, pionera en soluciones integrales de belleza, presenta SEEDED — Enraizada en la Inteligencia, Conectada a través de la Veta de la Belleza en Cosmopack Asia. Como líder mundial en envasado, desarrollo y fabricación de productos llave en mano, Meiyume utiliza su Plataforma de Inteligencia de Belleza (BIP) patentada, que analiza más de 10 millones de datos al mes, para ofrecer productos de belleza a medida que se adaptan a las preferencias de los consumidores de todo el mundo.

Presentación de SEEDED

En el corazón de cada innovación se encuentra una semilla: una idea lista para crecer. SEEDED refleja cómo la inteligencia, el abastecimiento ético, las fórmulas innovadoras y el embalaje sostenible se interconectan en Meiyume, creando un ecosistema donde la innovación se transforma en productos globales exitosos para clientes y socios.

Presentamos SEEDED TO LAST: Llevando la vena de la innovación (3-D07)

SEEDED TO LAST destaca el compromiso de Meiyume con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en el embalaje. Con más de 30 años de experiencia, instalaciones de vanguardia y una red global de abastecimiento, Meiyume crea embalajes ecológicos, funcionales y elegantes. Con el respaldo de certificaciones de la industria y patentes activas, sus ingenieros continuamente superan los límites del embalaje, ODM y OEM.

Los visitantes experimentarán cómo los diseños galardonados y atemporales de Meiyume dan vida a soluciones de belleza, cada uno con la vena de la innovación y la sostenibilidad.

Presentamos Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: Inteligencia en la raíz, multifuncionalidad en cada rama, resultados visibles (3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY by Cosmolab: Meiyume x Intercos encarna la semilla de la innovación, donde la inteligencia y la multifuncionalidad brotan en soluciones innovadoras para el cuidado de la piel, el cuidado personal y la cosmética.

Como las ramas de un árbol, Cosmolab conecta a los líderes de la industria con la IA para ofrecer productos atractivos y listos para usar. Impulsado por el BIP, impulsa la creación de productos personalizados y basados en datos, convirtiendo las ideas en innovaciones tangibles y relevantes para el consumidor.

Los visitantes pueden explorar cuatro tendencias clave de belleza identificadas a través de colecciones listas para usar, seleccionadas y basadas en conocimientos, de Meiyume e Intercos, listas para su localización y comercialización.

Una experiencia práctica invita a los visitantes a elegir flores que representan estas tendencias y añadirlas a un árbol colaborativo, que simboliza el crecimiento y la transformación de ideas innovadoras en realidad.

Visítenos

A través de SEEDED, Meiyume cultiva un futuro más inteligente, más sostenible y conectado para la belleza.

11 al 13 de noviembre de 2025

AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume con Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Acerca de Meiyume

Anteriormente LF Beauty, Meiyume ofrece soluciones integrales de belleza (empaquetado, ingeniería, fabricación, ODM, OEM, formulación e innovaciones inteligentes) basadas en la sostenibilidad. Impulsada por el BIP y una red global de abastecimiento, Meiyume materializa visiones con agilidad, inteligencia y responsabilidad.

