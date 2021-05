El mejor mago del mundu llega al Teatro Luchana

Héctor Mancha, primer español en 30 años que ganó el Gran Premio del Campeonato Mundial de Magia en 2015 regresa a Madrid con su nuevo espectáculo:*Esto no es Magia*

Todos los jueves de mayo y junio se podrá ver su actuación en los teatros Luchana de Madrid.

Madrid, Mayo. 2020. El teatro Luchana de Madrid (Luchana, 38) acoge en Madrid el nuevo espectáculo de Héctor Mancha: *Esto no es magia.

*Esto no es Magia*Se define como un espectáculo para toda la familia humana y no humana, con magia, sombras chinas, robo escénico, comedia y la explicación de muchos de los trucos...pero no todos.

Héctor Mancha, campeón mundial de magia y campeón mundial de España de pegar con un palo, es un artista multidisciplinar especializado en cartomagia, comedia, manipulación, magia de salón, robo escénico (pickpocket), sombras chicas, ñoñomagia, en hacer tortilla de patatas, jugar a videojuegos, hacer dibujitos e improvisación.

Mancha que se define ilusionista: "Lo que creo son ilusiones. Soy ilusionista". Su nueva obra es una de los mejores planes en estos días en los que nos hace falta tanto la ilusión como la magia.

Ficha técnica:

Horarios: todos los jueves de mayo y junio a las 20:30h.

Precio: desde 12€

Canales de venta: taquilla, web del teatro y Atrápalo

teatrosluchana.e

