Mejorar la alfabetización digital podría ayudar al crecimiento del PIB mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cerrar la brecha de alfabetización digital podría desbloquear billones de dólares en crecimiento del PIB mundial

Nuevo informe, elaborado por GSMA Intelligence en colaboración con Huawei, presentado durante la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO.

PARIS, 10 de septiembre 2026 /PRNewswire/ -- Más de una de cada tres personas (38 %) permanece desconectada a pesar de contar con cobertura de banda ancha móvil, y a menudo la causa es la falta de competencias de alfabetización digital, según una nueva investigación publicada ayer.

El nuevo informe titulado "Bridging the Divide: Enhancing Digital Literacy in the AI Era" (Cerrar la brecha: mejorar la alfabetización digital en la era de la IA), elaborado por GSMA Intelligence en colaboración con Huawei, identifica una brecha digital que afecta a 3.100 millones de personas, causada por la falta de competencias digitales, confianza por parte del usuario y alfabetización en IA.

La IA plantea tanto oportunidades de acceso como riesgos.

Las proyecciones actuales del sector sugieren que cerrar la brecha de capacidades podría sumar alrededor de 3,5 billones de dólares al PIB mundial para 2030, y que más del 90 % de esos beneficios recaerían en países de ingresos bajos y medios (LMIC). Actualmente, la cobertura física de banda ancha móvil llega al 96 % de la población mundial.

El informe, presentado durante la Semana del Aprendizaje Digital de la UNESCO, sugiere que la inteligencia artificial podría actuar tanto de puente como de barrera para las comunidades desatendidas. Los asistentes de voz impulsados por IA y las aplicaciones que procesan imágenes, audio y video pueden ayudar a los usuarios con bajos niveles de alfabetización a evitar la necesidad de introducir texto. Al mismo tiempo, elevan las exigencias en materia de seguridad y pensamiento crítico necesarias para participar de forma segura. No obstante, el estudio advierte que ahora los usuarios deben ser capaces de comprender la privacidad de los datos e identificar riesgos como el fraude y los 'deepfakes'.

La investigación cita estadísticas del Banco Mundial que indican que la competencia en IA generativa constituye la categoría de habilidades de mayor valor, con primas salariales de hasta el 36 %, superando ampliamente los rendimientos asociados tanto a las habilidades digitales como a las de IA tradicional.

Sin intervenciones específicas de formación digital básica —advierten los autores—, la rápida adopción de la IA corre el riesgo de arraigar las desigualdades existentes, incluso en zonas con cobertura de red completa.

Las aulas móviles desarrollan habilidades en zonas remotas

Las iniciativas de inclusión digital suelen dirigirse a quienes corren mayor riesgo de exclusión digital, incluidas las comunidades rurales y remotas, los niños y docentes de escuelas rurales, las personas mayores, así como las mujeres y las niñas.

El informe destaca la necesidad de modelos de prestación de servicios basados en la comunidad y cita la iniciativa "Skills on Wheels" de Huawei como un ejemplo probado sobre el terreno; en particular, sus aulas móviles DigiTruck alimentadas por energía solar, que llevan equipos, conectividad rural y formación práctica —incluida la alfabetización en IA— a zonas sin acceso a la red eléctrica.

Desde 2019, los cursos de formación impartidos por los proyectos 'Skills on Wheels' han llegado a más de 130.000 personas en 21 países, beneficiando indirectamente a muchas más. Los instructores de DigiTruck animan a los participantes a compartir las habilidades recién adquiridas, algo que, según se ha comprobado, efectivamente sucede en la práctica. Un informe sobre DigiTruck elaborado por el Ministerio de Información, Comunicaciones y Economía Digital de Kenia revela que el 79 % de instructores de DigiTruck encuestados transmitió sus nuevas competencias digitales a familiares y compañeros.

Instan a los responsables de formular políticas a considerar la alfabetización en IA como una infraestructura fundamental

Para cerrar la brecha de uso, el informe insta a los responsables de formular políticas, a los operadores de telecomunicaciones y a los proveedores de tecnología a colaborar y centrarse en cuatro prioridades:

Abordar la concienciación práctica sobre la IA, la seguridad en línea y la verificación de información como una competencia nacional básica.

Implementar interfaces de voz y conversacionales multilingües en los servicios públicos para minimizar las barreras técnicas para los usuarios.

Ampliar el alcance de las unidades de aprendizaje móvil mediante asociaciones intersectoriales que combinen la conectividad de los operadores, la tecnología de los proveedores y las redes de ONG locales.

Medir el desempeño en función de la capacidad de completar tareas de forma independiente y de la resiliencia frente al fraude, en lugar de basarse únicamente en el número de participantes.

"La alfabetización digital ya no puede definirse mediante umbrales estáticos", afirmó Tim Hatt, director de investigación y consultoría de GSMA Intelligence. "La conectividad por sí sola es insuficiente; las capacidades, el diseño de los sistemas y la confianza deben evolucionar de manera conjunta. Para aprovechar esta oportunidad multimillonaria, las partes interesadas deben integrar la alfabetización en IA en sus distintos niveles directamente en la vida cotidiana de las personas, a través de canales comunitarios de confianza".

"Las aulas móviles han demostrado ser de gran valor para ayudar a las poblaciones desatendidas a superar las barreras físicas y psicológicas frente a la tecnología", afirmó Gavin Allen, editor jefe ejecutivo de Huawei. "Seguiremos colaborando con gobiernos locales y socios del sector para impulsar la alfabetización digital, garantizando que nadie se quede atrás en la transición hacia la economía de la IA".

Este otoño se lanzará en Francia un nuevo programa DigiTruck que abarcará varias ciudades de la región de Île-de-France y se dirigirá a comunidades de bajos ingresos y desatendidas para ofrecerles formación en competencias digitales.

El informe completo está disponible en el portal de investigación de GSMA Intelligence:

https://www.gsmaintelligence.com/research/research-file-download?reportId=83651&assetId=83691

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