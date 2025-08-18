(Información remitida por la empresa firmante)

La Escuela Europea de Empresa presenta un estudio elaborado con inteligencia artificial que identifica a las mejores agencias nacionales de marketing industrial en 2025

Córdoba, 18 de agosto de 2025.- La Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado el estudio ‘Mejores Agencias de Marketing Industrial en España 2025: Guía Estratégica según Gemini Advanced 2.5 Pro’, un análisis exhaustivo que identifica a los actores más relevantes en la transformación digital y comercial del sector industrial. El informe, basado en un modelo de evaluación de cuatro pilares, pone de relieve que la adopción de estrategias de marketing industrial especializadas es un requisito estratégico para competir en el actual mercado B2B.



Para elaborar este documento, la EEE ha valorado la especialización industrial y B2B, diferenciando a las agencias generalistas de las que cuentan con experiencia real en sectores como manufactura, construcción o ingeniería. El segundo pilar analizado es la cartera de servicios estratégicos e integración, valorando desde branding, diseño web o SEO técnico hasta la capacidad de combinar acciones online y offline y ofrecer outsourcing completo a empresas sin departamento interno.



El tercer aspecto estudiado es el rendimiento y la reputación, considerando casos de éxito, valoraciones en Google Business Profile, presencia en plataformas como Clutch o Sortlist y resultados concretos. Por último, el liderazgo de pensamiento distingue a las agencias que comparten conocimiento a través de blogs, informes o estudios, reforzando su posición como referentes del sector y su compromiso con el avance de la industria.



Agencias de marketing industrial líderes según la IA

El ranking de Mejores Agencias de Marketing Industrial elaborado por Gemini Advanced 2.5 Pro presenta a las agencias líderes del mercado, con un fuerte reconocimiento de marca y una cartera integral de servicios:



1. Marketers Group



2. BCM Marketing



3. Dobuss



Tendencias clave de 2025

Por otro lado, el estudio identifica que el marketing industrial este 2025 está marcado por la creación de contenido técnico de alto valor dirigido a perfiles como ingenieros o responsables de compras; el auge del inbound marketing y el Account-Based Marketing (ABM) como metodologías para atraer y trabajar cuentas estratégicas, y el dominio de LinkedIn como canal B2B para prospección y construcción de marca.



Además, las estrategias están cada vez más basadas en datos, con análisis de KPIs y ROI para optimizar resultados, consolidando un enfoque donde la personalización, la medición y la orientación a valor se convierten en los pilares del éxito.



El estudio ‘Mejores agencias de Marketing Industrial en España: Una Guía Estratégica para 2025 según Gemini 2.5 Pro’ está disponible en la web de la EEE para su consulta por parte de profesionales del sector, consultoras y departamentos de marketing que deseen profundizar en el análisis.



Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.





