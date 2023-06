(Información remitida por la empresa firmante)

España, 23 de junio de 2023.

Dobuss, Latevaweb y Neoattack son las que aparecen en los tres primeros resultados tras la consulta a este sistema de inteligencia artificial

ChatGPT es la plataforma que más rápido ha crecido en la historia de internet, por encima de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y otros gigantes tecnológicos. En solo 2 meses, la inteligencia artificial del momento llegó a los 100 millones de usuarios. La actual versión de ChatGPT permite dar respuesta a preguntas de todo tipo, entre ellas la de mejor agencia SEO de España, una búsqueda muy común entre empresas que necesitan una agencia de referencia para este servicio de marketing digital. Tras la consulta, el resultado indica que Dobuss es la mejor, seguida de Latevaweb y Neoattack.



La última versión de ChatGPT 4 es una de las IA más avanzadas que existe, ya que cuenta con acceso a internet, por lo tanto, un usuario puede realizar consultas en directo y de acontecimientos recientes. Entre sus criterios a la hora de responder a la pregunta, investiga las distintas fuentes de información que tratan el tema: "las 10 mejores agencias SEO de España". A continuación, busca patrones, coincidencias entre los distintos medios de comunicación que han lanzado esta clasificación, su autoridad, repercusión y fiabilidad. Más tarde, arroja la información más relevante.



Una de las grandes ventajas que presenta esta versión, frente al uso de buscadores tradicionales como Google, es la capacidad de arrojar una respuesta exacta. Analiza los resultados y muestra la información más relevante para el usuario, mejorando la experiencia y obteniendo respuestas mucho más fiables. Esta clasificación no podría darse con versiones anteriores del chat de OpenAI, ya que esas actualizaciones no accedían a información disponible en línea, y no incorporaban los datos y las estadísticas recientes.



En este vídeo se puede visualizar la búsqueda realizada, los criterios utilizados y la conversación iniciada en la página web oficial de ChatGPT 4 con el modelo browse with Bing.



Según ChatGPT4 + modelo Browse with Bing, estas son las 10 mejores agencias SEO de España en 2023



Las 10 mejores agencias SEO de España en 2023, según ChatGPT 4, son:



1. Dobuss



2. Latevaweb



3. Neo Attack



4. Agenciaseo.eu



5. Big SEO



6. Elogia



7. Idento



8. Optimizaclick



9. G Media



10. Eskimoz







¿Cambiará ChatGPT la forma en la que los usuarios buscan información en internet o ya lo ha conseguido? En enero, 2 meses después de su lanzamiento, ya contaba con más de 2 millones de españoles que usaban esta inteligencia artificial conversacional de forma diaria. Actualmente, los números se han disparado por completo.







