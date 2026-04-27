Las mejores empresarias virtuales de España: “Hemos aprendido a confiar y a trabajar en equipo"

Ganadoras de la competición educativa Young Business Talents - YOUNG BUSINESS TALENTS

(Información remitida por la empresa firmante)

· Las burgalesas Julia Varona, Sara Herrera, Abril Merino y Alicia Villar, alumnas de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla, son las ganadoras de la competición educativa nacional Young Business Talents

· “Ha sido una experiencia inolvidable llena de emociones intensas”, destacan las estudiantes tras imponerse a 340 jóvenes de toda España durante la final nacional celebrada en Madrid

Madrid, 27 de abril de 2026.- Las burgalesas Julia Varona, Sara Herrera, Abril Merino y Alicia Villar, estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla, han regresado a Burgos tras proclamarse ‘mejores empresarias virtuales de España’ en la decimoquinta final nacional de Young Business Talents, la mayor competición de simulación empresarial organizada por ABANCA y Praxis MMT, celebrada el pasado viernes, 17 de abril, en Madrid.

Las cuatro jóvenes se impusieron a un total de 340 estudiantes de 78 centros docentes de toda España que participaron en la fase final del certamen, demostrando su talento empresarial y su capacidad para gestionar con éxito una empresa virtual. Tras la victoria, reconocen sentirse “muy orgullosas por nuestro esfuerzo y evolución, así como contentas y sorprendidas con los resultados”.

Las burgalesas lograron gestionar de la manera más eficiente su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtuvieron la mayor rentabilidad posicionando a su compañía con los mejores resultados económicos frente a los más de 300 participantes.

Julia, Sara, Abril y Alicia se convirtieron en auténticas directivas, viviendo en primera persona la gestión de una empresa, al tener que dirigir su compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial, con el que tuvieron que hacer frente a situaciones reales que se viven dentro de una compañía, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia. Definieron la estrategia empresarial, analizaron los datos y tomaron decisiones en tiempo real, hasta lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

Para las ganadoras, una de las claves del éxito ha sido “confiar en nuestras decisiones y tener una estrategia clara, además de analizar a fondo a nuestros rivales”, destacan. A lo largo de la competición, han tenido que enfrentarse a diferentes retos, siendo uno de los más complicados “encontrar la campaña adecuada para obtener los mejores resultados”, así como superar un inicio difícil en el que comenzaron con pérdidas al tratarse de su primer año utilizando el simulador.

Esta final nacional pone el broche de oro a una competición educativa que arrancó en el mes de noviembre, con la participación de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España. Los estudiantes han tenido que competir desde las aulas en diferentes fases online con la ayuda de sus profesores, hasta conseguir clasificarse y obtener una plaza para la final.

Durante estos meses, las jóvenes han tenido la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y desarrollar habilidades clave. “Hemos aprendido a trabajar en equipo y la importancia de saber a quién te enfrentas”, explican. Además, destacan que esta experiencia les ha permitido “aplicar en un entorno realista los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, reforzando nuestro aprendizaje”.

“Ha sido una experiencia inolvidable llena de emociones intensas. Lo más destacable han sido los nervios antes de cada resultado durante toda la competición”, señalan las jóvenes, que animan a otros estudiantes a participar en este tipo de iniciativas educativas porque “se pone en práctica la teoría y se aprenden cosas muy útiles para el futuro, además de ser una actividad muy entretenida”.

Por su parte, Alejandro Aguilera, jefe del Departamento de Economía del IES Comuneros de Castilla de Burgos, y el docente que les ha acompañado a lo largo de esta competición, ha puesto en valor la evolución del equipo durante la competición y su capacidad de superación. “Realmente para nosotros ya era un premio acudir a Madrid, así que todavía lo seguimos asimilando. Han sido meses de aprendizaje continuo y muchas horas de trabajo en el aula. Al principio los resultados no fueron los esperados, pero han ido mejorando de forma constante hasta lograr la victoria”, explica.

El docente también destaca los beneficios que aporta este programa educativo: “les permite comprender y gestionar cada área de la empresa, al tiempo que desarrollan competencias fundamentales hoy en día como la autonomía, el trabajo en equipo, el liderazgo o la tolerancia a la frustración. También mejoran su competencia matemática y digital, la comprensión lectora, el manejo de hojas de cálculo… Es un programa muy completo para mejorar su aprendizaje”. En este sentido, Alejandro Aguilera subraya que “independientemente de su futuro académico o profesional, la experiencia les va a resultar de gran utilidad”.

Para el equipo y su profesor, haber participado en Young Business Talents ha sido una oportunidad única para aplicar conocimientos, tomar decisiones en equipo y enfrentarse a situaciones reales del entorno empresarial, en una experiencia formativa que va más allá del aprendizaje teórico.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 136.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE YOUNG BUSINESS TALENTS:

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LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es