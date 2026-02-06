Las mejores unidades policiales tácticas del mundo se reúnen en UAE SWAT Challenge 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El UAE SWAT Challenge continúa fortaleciendo su posición como plataforma global líder que reúne a unidades de élite de policía táctica y fuerzas especiales de todo el mundo, según los comandantes que participan en la séptima edición, que se desarrollará del 7 al 11 de febrero de 2026 en Dubái.

Los líderes de equipo afirmaron que el desafío desempeña un papel fundamental para mejorar la preparación operativa, ya que mejora la preparación física y mental, refuerza el trabajo en equipo bajo presión y simula escenarios policiales realistas que reflejan fielmente las operaciones diarias sobre el terreno.

El Teniente Coronel George Rumanzi, Comisionado de Operaciones y Orden Público de la Policía Nacional de Ruanda y líder del equipo de Ruanda, destacó el crecimiento constante tanto en la participación como en los niveles de rendimiento. Señaló que los estándares siguen mejorando con cada edición y añadió que Ruanda aspira a un excelente desempeño este año, especialmente en el desafío de obstáculos.

El Teniente Coronel Abdullah Ayman Al Mugharbil, Supervisor General de los dos equipos sirios, explicó que los preparativos se basaron en un análisis detallado de ediciones anteriores. Explicó que se desarrollaron instalaciones de entrenamiento especializadas para replicar las condiciones de la competición, con el apoyo de un programa intensivo de tres meses centrado en la preparación física, la preparación táctica y los escenarios de campo complejos.

El oficial Cristian Fernández, líder del equipo de Paraguay y participante por primera vez, describió el UAE SWAT Challenge como una de las competiciones tácticas más seguidas del mundo, elogiando el profesionalismo de los equipos y el alto nivel de organización.

El oficial Joffre Ortega, líder del Equipo 2 de Ecuador, afirmó que el desafío refleja fielmente los entornos policiales reales, que requieren precisión, resiliencia y trabajo en equipo, a la vez que permite a los equipos intercambiar conocimientos y mantener la preparación operativa.

Desde el país anfitrión, el Teniente Primero Yasser Al Zarouni, Director del Equipo SWAT de la Policía de Dubái, describió el evento como una plataforma global para el intercambio de conocimientos y la cooperación, destacando que sus objetivos van más allá de la competencia y fortalecen las alianzas internacionales.

El Sargento James Coddington, líder del equipo SWAT de Dallas, de Estados Unidos, afirmó que su participación se inspiró en la experiencia de los equipos estadounidenses en ediciones anteriores. Señaló que la preparación intensiva busca mejorar el rendimiento bajo presión y afinar la toma de decisiones tácticas.

Organizado por el Ministerio del Interior y auspiciado por la Dubai Police, el UAE SWAT Challenge consta de cinco desafíos realistas a lo largo de cinco días, en los que los equipos compiten por un premio total de 260.000 dólares. Las competencias se transmitirán en vivo por la plataforma oficial de UAE SWAT Challenge YouTube channel.

Contactos para medios :UAE SWAT Challenge Media Centreswatmedia@dubaipolice.gov.ae+97146996224

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888743/UAE_SWAT_Challenge.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/las-mejores-unidades-policiales-tacticas-del-mundo-se-reunen-en-uae-swat-challenge-2026-302681454.html