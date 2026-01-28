Las mejores universidades de Europa al descubierto

(Información remitida por la empresa firmante)

Oxford se corona como la mejor, Irlanda y Portugal entre las que más han mejorado y hay cuatro nuevas entradas entre las 50 mejores.

LONDRES, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Los expertos mundiales en educación superior QS Quacquarelli Symonds han publicado la tercera edición del QS World University Rankings: Europa.

La Universidad de Oxford se corona como la número 1 por primera vez desde 2024. La ETH de Zúrich baja al segundo puesto y la UCL e Imperial comparten el tercer puesto. Esta edición cuenta con más de 950 universidades de toda Europa, incluyendo unas 290 debutantes.

Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, afirmó: "Los rankings de QS Europa siguen siendo una herramienta esencial para evaluar la excelencia académica y apoyar a estudiantes, académicos e instituciones en su toma de decisiones".

Información destacada

Reino Unido: La más representada en general con siete de los 10 primeros, incluido Oxford, que asciende al puesto número 1 por primera vez desde 2024

La más representada en general con siete de los 10 primeros, incluido Oxford, que asciende al puesto número 1 por primera vez desde 2024 Francia: La Université PSL asciende al octavo puesto y destaca en artículos por facultad y red internacional de investigación.

La Université PSL asciende al octavo puesto y destaca en artículos por facultad y red internacional de investigación. Alemania: 12 universidades entre las 50 mejores en proporción docente-alumnos, con la TUM a la cabeza, mientras que la Ludwig-Maximilians-Universität München vuelve a ascender al top 20 y el KIT entra al top 50.

12 universidades entre las 50 mejores en proporción docente-alumnos, con la TUM a la cabeza, mientras que la Ludwig-Maximilians-Universität München vuelve a ascender al top 20 y el KIT entra al top 50. Suiza: A pesar de que la ETH descendió al segundo puesto, solo el Reino Unido tiene más universidades entre las 10 mejores. La Universidad de Ginebra entra en el top 50. Suiza es el país con mejor desempeño de Europa en cuanto a profesorado internacional.

A pesar de que la ETH descendió al segundo puesto, solo el Reino Unido tiene más universidades entre las 10 mejores. La Universidad de Ginebra entra en el top 50. Suiza es el país con mejor desempeño de Europa en cuanto a profesorado internacional. Irlanda: Entre los países que más han mejorado con Portugal, con seis de las ocho universidades del año pasado en ascenso. Cuatro debutan. La UCD entra en el top 50.

Entre los países que más han mejorado con Portugal, con seis de las ocho universidades del año pasado en ascenso. Cuatro debutan. La UCD entra en el top 50. Italia: Cuarto país más representado, con 14 debuts y cuatro instituciones que mantienen sus posiciones en el top-100

Cuarto país más representado, con 14 debuts y cuatro instituciones que mantienen sus posiciones en el top-100 España: Siete de cada 10 universidades del año pasado mejoran su reputación académica a medida que las instituciones obtienen puntuaciones altas en estudiantes de intercambio

Siete de cada 10 universidades del año pasado mejoran su reputación académica a medida que las instituciones obtienen puntuaciones altas en estudiantes de intercambio Países Bajos: Entre las 100 mejores universidades, solo el Reino Unido y Alemania tienen más, mientras que la Universidad Tecnológica de Delft sube al puesto 11.

Entre las 100 mejores universidades, solo el Reino Unido y Alemania tienen más, mientras que la Universidad Tecnológica de Delft sube al puesto 11. Países Nórdicos : Suecia es uno de los seis países con una universidad entre las 20 mejores, con Lund en el puesto 12. Aarhus vuelve a entrar en el top 50 de Dinamarca por primera vez desde 2024.

: Suecia es uno de los seis países con una universidad entre las 20 mejores, con Lund en el puesto 12. Aarhus vuelve a entrar en el top 50 de Dinamarca por primera vez desde 2024. Chequia es el único país de Europa del Este representado entre los 100 primeros, con la Universidad Carolina en el puesto 92.

es el único país de Europa del Este representado entre los 100 primeros, con la Universidad Carolina en el puesto 92. Turquía: Segundo país con mayor representación. Su principal institución, la Universidad Koç, ocupa el puesto 143.

