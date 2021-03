"MELTY BLOOD" el juego de lucha en 2D ha renacido y será lanzado en 2021

-"MELTY BLOOD" el juego de lucha en 2D que tiene lugar en el mundo de "Tsukihime" ha renacido y será lanzado en 2021

TOKIO, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., y DELiGHTWORKS Inc.) está listo para lanzar el juego de lucha 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" para las plataformas PlayStation®4, Nintendo Switch(TM) y Xbox One en 2021.

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA", basado en el mundo de " Tsukihime -A piece of blue glass moon", la novela visual romántica de larga duración de TYPE-MOON, está programado para su lanzamiento en 2021. Con una historia de Kinoko Nasu y nuevos diseños de personajes de Takashi Takeuchi (ambos de TYPE-MOON), "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" es un juego de lucha en 2D que permite a los jugadores utilizar las habilidades de los personajes de " Tsukihime -A piece of blue glass moon" en combate. Los personajes en 2D también aparecen en escenas animadas de batalla.

El nuevo juego es desarrollado por French-Bread, el colectivo creativo involucrado en la serie original "MELTY BLOOD". Mientras se mantiene fiel a las características distintivas de los clásicos juegos "MELTY BLOOD", "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" ha sido construido desde cero para el paisaje de juegos moderno, con características que incluyen soporte para imágenes HD y un sistema de lucha reconstruido.

"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" se establece para su lanzamiento en todo el mundo con soporte para cinco idiomas: japonés, inglés, chino (simplificado y tradicional), y coreano. La actuación de voz es sólo en japonés.

Resumen del juego

Se presentarán más de 10 personajes de juego, con cada personaje ofreciendo una gama única y diversa de ataques y movimientos. Cada personaje tiene un total de 10 esquemas de color diferentes, e incluso los jugadores tienen la opción de configurar sus propios colores personalizados.

Los modos para un jugador son Historia, Momento de Ataque y Supervivencia. En el modo Historia, los jugadores controlarán a su personaje seleccionado a través de una serie de peleas imprescindibles y serán testigos de eventos de la historia que son exclusivos de ese personaje. Intente superar su lucha más rápida en el modo Momento de Ataque, o mire cuántas batallas puede soportar antes de que su salud limitada se agote en el modo Supervivencia.

Mientras se transmiten las características clásicas de la serie "Melty Blood", el sistema de batalla del nuevo juego ha sido reconstruido desde cero. Las características incluyen el sistema "Rapid Beat", que permite a los jugadores ejecutar combinaciones con pulsaciones repetidas de los botones de ataque. También se prevén acciones y sistemas que hagan uso de nuevos recursos para su inclusión.

